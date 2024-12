Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Bảo Trung, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang

Ngày 6.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà đối với ông Nguyễn Bảo Trung (50 tuổi), nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, hiện là Trưởng ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Bảo Trung khi còn công tác ẢNH: CTV

Đây là diễn biến mới qua quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở TN-MT An Giang và các đơn vị liên quan.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Bảo Trung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép, thăm dò, khai thác và điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (H.Chợ Mới, An Giang) thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 6.12, phía trước nhà ông Trung trên đường Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên (An Giang) xuất hiện ô tô 7 chỗ biển số ngoài tỉnh cùng một số người mặc thường phục và trang phục công an đi vào nhà khá lâu.

Bên cạnh đó còn có lực lượng bảo vệ dân phố của P.Mỹ Bình đến khu vực nhà ông Trung, được cho là làm nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự để lực lượng chức năng thực hiện khám xét nơi ở của bị can.

Khu vực nhà ông Nguyễn Bảo Trung trên đường Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên sáng 6.12 ẢNH: CTV

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Bảo Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh; nguyên Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng An Giang).

Ông Trung bị kỷ luật do có nhiều vi phạm, khuyết điểm để Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh An Giang ký ban hành các văn bản về công tác quản lý khoáng sản trái quy định pháp luật; để một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải xử lý trách nhiệm hình sự.

Trên cương vị Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng An Giang, ông Trung chịu trách nhiệm trong việc ký văn bản cấp phép khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Bảo Trung.