Hàng giả với chiêu trò lẩn tránh truy quét

Truy quét trên toàn quốc

Ngay từ khi nhận được chỉ đạo hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) và các cơ quan chức năng trên cả nước đã nhanh chóng bắt tay vào chiến dịch truy quét. Tại TP.HCM, đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại 2 khu vực nổi tiếng kinh doanh hàng thời trang "fake" tại chợ Bến Thành và Saigon Square.

Qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, va li, các mặt hàng thời trang… có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại VN. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Tại TP.Hà Nội, đội QLTT số 22 đã tạm giữ hơn 5.400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, ngày 13.5, đơn vị này đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh tại địa chỉ 154 Bờ Tây Sông Nhuệ, P.Thượng Cát, TP.Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 5.200 đôi tất đi chân trẻ em mang nhãn hiệu Puma, 100 đôi tất đi chân mang nhãn hiệu Adidas và 130 chiếc áo phông nữ mang nhãn hiệu Nike.

Trước đó, Đội QLTT số 1 trên địa bàn Hà Nội cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh xe điện An Khang do bà T.T.L.H làm chủ và đã tạm giữ 7 chiếc xe đạp điện là hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo; 4 chiếc xe đạp điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Vespa đang được bảo hộ tại VN. Chỉ trong 1 tuần ra quân truy quét, đơn vị này đã lập hàng loạt hồ sơ về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử.

Trên quy mô cả nước, lực lượng chức năng ở các tỉnh thành cũng đồng loạt ra quân không chỉ kiểm tra, truy quét ở các địa điểm, kho hàng mà còn theo dõi, dừng phương tiện vận chuyển ngay trên đường đi để chặn hàng hóa tẩu tán và tiêu thụ. Tại tỉnh Gia Lai, ngày 14.5, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với CSGT, Công an tỉnh Gia Lai và Công an P.An Nhơn Đông tiến hành khám xét ô tô do ông Nguyễn Anh Kiệt, thường trú tỉnh Đồng Tháp, điều khiển. Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trên 4.000 sản phẩm là túi xách, dép, áo, bộ sạc xe đạp điện, quạt điện cầm tay, kính mắt, động cơ xe điện hai bánh… không có hóa đơn chứng từ kèm theo, vi phạm về nhãn hàng hóa, giá trị tang vật tạm giữ ước tính trên 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an P.Kỳ Lừa dừng phương tiện, kiểm tra ô tô con mang biển kiểm soát 12A-335.xx và phát hiện trên xe 9 bao tải với 405 túi xúc xích không hóa đơn xuất xứ, trị giá hàng hóa ước tính khoảng 20 triệu đồng. Tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Lê.T.V ở thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú, phạt số tiền 10 triệu đồng về hành vi tàng trữ, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu hủy 175 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs, trị giá tang vật vi phạm tương đương mức phạt. Một hộ kinh doanh giày dép khác trên địa bàn P.Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cũng bị xử phạt số tiền 16 triệu đồng về hành vi tương tự.

Đủ chiêu trò núp, né kiểm tra

Đáng chú ý, theo lời kể của các cán bộ thực thi nhiệm vụ truy quét hàng giả, ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại trung tâm thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng. Dù rất nỗ lực nhưng nhiều gian hàng đã kịp đóng cửa tháo chạy trước khi lực lượng chức năng bắt giữ được.

Ngoài vụ Saigon Square, thời gian gần đây còn xuất hiện khá nhiều vụ việc cho thấy các đầu mối buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng chuyên nghiệp trong việc che giấu, ngụy trang và đối phó với cơ quan chức năng. Điển hình như lực lượng hải quan gần đây phát hiện nhiều lô hàng khai báo là hàng quá cảnh đi Lào, Campuchia nhưng thực tế lại cất giấu điện thoại iPhone cũ, phụ kiện điện thoại giả, quần áo, giày dép nhái nhãn hiệu Nike, Adidas, Dior, Louis Vuitton… Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026 đã phát hiện hơn 30 vụ che đậy, trà trộn hàng giả theo kiểu này. Tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), một container quá cảnh bị phát hiện chứa gần 4.000 đồng hồ Rolex giả, hàng nghìn sản phẩm Gucci, Chanel, Louis Vuitton giả mạo. Đáng chú ý là số hàng này không được khai báo, trà trộn trong container vận chuyển hợp pháp, sử dụng hình thức "quá cảnh" để tránh soi xét kỹ.

Bên cạnh các thủ đoạn ẩn náu tinh vi, theo Bộ Công thương, nhiều đường dây kinh doanh hàng giả hiện hoạt động công khai trên các nền tảng TikTok, Facebook, livestream trên sàn thương mại điện tử. Các thủ đoạn tránh né truy quét thường gặp là dùng tài khoản ảo, đổi tên shop liên tục, xóa livestream ngay sau bán, chỉ gửi ảnh thật qua inbox hoặc không trưng bày toàn bộ hàng tại cửa hàng offline. Điều này giúp các đối tượng phạm pháp khó bị truy vết, khó bắt quả tang.

Không chỉ Saigon Square, nhiều "điểm nóng" hàng giả hiện có dấu hiệu dùng người canh cửa, chủ động theo dõi xe của cơ quan quản lý, báo tin qua điện thoại, bộ đàm và đồng loạt đóng cửa khi thấy đoàn kiểm tra. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, khẳng định thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đỗ Xuân Tiên (Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau) cũng nhấn mạnh để chấn chỉnh tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tiểu thương; cơ sở kinh doanh cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. QLTT sẽ xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi vi phạm…

Lãnh đạo Chi cục QLTT TP.Hà Nội thừa nhận, các vụ việc bị phát hiện gần đây cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ tại các cửa hàng kinh doanh truyền thống mà còn trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Trong thời gian tới, Chi cục QLTT TP.Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT tăng cường nắm bắt địa bàn, triển khai biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.