Liên tiếp triệt phá 2 kho nghi hàng giả mạo thương hiệu xa xỉ

Ngày 9.5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thông tin về vụ việc phát hiện kho hàng quần áo, phụ kiện thời trang nghi ngờ là hàng giả mạo thương hiệu xa xỉ.

Áo sơ mi có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng BURBERRY ẢNH: Q.L

Cụ thể, ngày 8.5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Phan Thị Hiền, số 102 phố Nhổn, Tổ dân phố số 15, P.Tây Tựu, Hà Nội.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở bày bán 464 sản phẩm thời trang gồm: giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ, nổi tiếng như: NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, PUMA, LACOSTE và DOLCE&GABBANA.

Qua kiểm đếm, lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết là hơn 148 triệu đồng nhưng chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp.

Đoàn kiểm tra nhận định các sản phẩm quần áo, thời trang này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam nên đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ sản phẩm; đồng thời gửi thông tin đến đại diện sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phối hợp giám định hàng thật, hàng giả.

Trước đó, ngày 7.5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra cơ sở kinh doanh PHAM LUXU, số 27 phố Tây Sơn, P.Kim Liên, Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu BURBERRY và GUCCI có dấu hiệu giả mạo, tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, 2 vụ việc nêu trên là kết quả đầu tiên trong triển khai Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg ngày 5.5.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Quyết định số 1098 ngày 8.5.2026 của Bộ Công thương về cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận định, nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm... là các mặt hàng có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao. Cục Quản lý và Phát triển thị trường đang tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.