Ông trùm hàng giả hối lộ phó cục trưởng 1,5 tỉ, cấp dưới 'xén' mất 700 triệu

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA

Cùng vụ án còn có bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba bị can bị cáo buộc đứng sau điều hành đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, với tổng giá trị hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả này tồn tại hàng chục năm, với thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Nguyên nhân khiến sai phạm kéo dài như vậy, theo cơ quan tiến hành tố tụng, là có sự tiếp tay của nhiều cán bộ ngành y tế.

Cả đoàn kiểm tra nhận phong bì

Cáo trạng cho hay, để các nhà máy sớm được thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Nguyễn Năng Mạnh bàn bạc, thống nhất với Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ về việc chi hối lộ cho đoàn kiểm tra thẩm định thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), với tổng số tiền 1,065 tỉ đồng.

Trong đó, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận 330 triệu đồng, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long nhận 190 triệu đồng, cùng đó là hàng chục cá nhân là lãnh đạo và thành viên đoàn kiểm tra.

Sau khi nhận tiền, nhóm cán bộ y tế sẽ ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn và cho doanh nghiệp thời gian để khắc phục.

Công ty của nhóm Nguyễn Năng Mạnh chỉ khắc phục mang tính hình thức, đối phó, nhưng vẫn được duyệt để cấp Giấy chứng nhận GMP, từ đó sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.

Ngoài giai đoạn trên, nhóm Nguyễn Năng Mạnh còn chỉ đạo nhân viên liên hệ với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm, thống nhất sẽ chi từ 9 - 12 triệu đồng cho mỗi hồ sơ đề nghị công bố sản phẩm. Mục đích để nhanh được cấp phép, không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm báo cáo chủ trương với cấp trên, rồi cấp trên báo cáo với Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Được "bật đèn xanh", nhân viên dưới quyền Nguyễn Năng Mạnh đã đưa 2,36 tỉ đồng cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm. Tiền này sau đó được chia cho lãnh đạo, cán bộ của cục, gồm cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long, cựu Giám đốc và cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm…

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng chứa thực phẩm chức năng giả

Cấp dưới "xén" tiền hối lộ của cấp trên

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định để được thông quan 4 lô hàng có chứa chất Chondrotin Sulfate Sodium (thực phẩm bổ sung về khớp - PV), Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo nhân viên liên hệ và đưa văn bản của doanh nghiệp cho Nguyễn Hữu Tuân, là cán bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan, nhờ giúp đỡ.

Tuân cầm văn bản trên, đến gặp cấp trên là Phó cục trưởng Nguyễn Thế Việt. Ông Việt đồng ý giúp, nhưng yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp về mức "chi phí".

Tuân sau đó gặp Mạnh, thống nhất "chi phí" 1,5 tỉ đồng để có được văn bản hướng dẫn từ Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi báo cáo lại với ông Việt, Tuân chỉ "báo giá" 800 triệu đồng. Ông Việt chấp nhận, yêu cầu doanh nghiệp chi trước 300 triệu đồng để làm việc với Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Nhận tiền, ông Việt ký văn bản gửi Cục Quản lý dược, đồng thời liên hệ với cán bộ của cục này nhờ sớm ban hành văn bản để doanh nghiệp được nhập khẩu.

Cuối tháng 12.2023, Mạnh và Tuân gặp nhau. Tuân đưa văn bản của Cục Quản lý dược cho Mạnh, đổi lại Mạnh đưa nốt số tiền 1,2 tỉ đồng.

Cầm tiền, Tuân đưa 500 triệu đồng cho ông Việt và xin lại 100 triệu đồng làm công môi giới, được ông Việt đồng ý. Ông Việt sau đó chi 50 triệu đồng cho ông Phan Công Chiến, cựu trưởng phòng thuộc Cục Quản lý dược.