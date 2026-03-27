Được cựu công an 'mật báo', ông trùm hàng giả tiêu hủy chứng cứ xuống sông Hồng

Như đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA ẢNH: VTV

Cùng vụ án còn có bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba bị can này bị cáo buộc đứng sau điều hành đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, với tổng giá trị hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện có hành vi làm lộ bí mật công tác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều tra, giải quyết vụ án này.

Cựu công an "mật báo", hướng dẫn đối phó cơ quan điều tra

Cáo trạng cho thấy bị can Nguyễn Năng Mạnh và bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) có mối quan hệ quen biết từ trước.

Do đó, ông Mạnh đã trao đổi, nhờ ông Dũng thông báo cho mình biết thông tin nếu có kiểm tra, xác minh các công ty do ông Mạnh điều hành.

Giữa tháng 4.2025, ông Dũng được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của ông Mạnh.

Lợi dụng điều này, ông Dũng chủ động gặp gỡ, thông tin cho ông Mạnh biết việc 6 công ty đang bị xác minh. Hay tin, ông Mạnh nhờ ông Dũng "giúp đỡ" và được ông Dũng đồng ý.

Theo cáo buộc, cựu cán bộ C05 hướng dẫn cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Chẳng hạn như thu hẹp quy mô sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài…

Một ngày sau, ông Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của ông Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại ông Mạnh phải thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu.

Tại lần gặp này, ông Mạnh đưa cho ông Dũng 30 triệu đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả trong vụ án ẢNH: CACC

Ông trùm tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, vứt bỏ tại sông Hồng

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho hay, ngày 19.4.2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) phối hợp cùng C05 khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do bị can Nguyễn Năng Mạnh làm cổ đông chính.

Tuy nhiên, do được ông Dũng hướng dẫn từ trước nên ông Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty. Cùng đó là tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu hủy thực phẩm chức năng...

Quá trình điều tra, cơ quan công an kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu huỷ. Song, toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị các đối tượng tiêu huỷ, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

Viện KSND tối cao nhận định hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của ông Dũng cho ông Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án.

Hành vi này trái quy định của luật Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, do đó bị truy tố về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ được.