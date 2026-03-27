'Ông trùm' sản xuất thực phẩm chức năng giả suốt 10 năm, đút túi 264 tỉ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố "ông trùm" đường dây thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Các ông Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Nguyễn Năng Mạnh (phải) và Khúc Minh Vũ ẢNH: VTV

Ba người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Riêng ông Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an), bị cáo buộc về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu hơn 539 tỉ đồng

Theo cáo buộc, trong thời gian từ năm 2016 - 2025, 3 bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập và trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp thuộc hệ thống.

Nhóm này chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, các bị can còn thực hiện chuỗi hành vi sai phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP , đưa tiền cho đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi... từ đó sản xuất rồi tuồn sản phẩm ra thị trường ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan tiến hành tố tụng cho hay, tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 1.762 tỉ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu giá trị hơn 539 tỉ đồng. Các bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Sai phạm của các bị cáo bị đánh giá là có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Thậm chí, các bị can còn tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Viện kiểm sát viên phối hợp cùng cơ quan công an kiểm tra kho hàng giả của Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm ẢNH: BVPL

Hối lộ quan chức để làm thực phẩm chức năng giả

Vẫn theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, từ năm 2021 - 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast.

Một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ, một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Với tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỉ đồng, các bị can chỉ kê khai hơn 363 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách 1.792 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 304 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định Mạnh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tổng số tiền 4,925 tỉ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Cục Hải quan TP.Hà Nội; Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế…