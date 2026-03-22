Truy quét hàng giả trên mạng

Hàng giả quét vẫn chưa sạch

Là địa phương đông dân nhất cả nước, TP.HCM từ lâu đã trở thành thị trường tiêu dùng tập trung của các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Từ giữa năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, phát hiện và truy bắt nhiều vụ kinh doanh trái phép nhưng tình hình hàng giả vẫn diễn biến tinh vi.

Số liệu thống kê của cơ quan quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho thấy trên các địa bàn tập trung nhiều vụ việc hàng giả bị phát hiện là xã Hóc Môn và xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn cũ). Một cán bộ QLTT giải thích đây là khu vực có diện tích rộng, dân cư còn thưa thớt và có nhiều nhà kho bỏ trống nên các đối tượng kinh doanh thường chọn làm nơi chứa hàng để phân phối qua các kênh tiêu thụ, đặc biệt là qua mạng xã hội.

Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy hàng giả bị tịch thu ẢNH: QLTT CUNG CẤP

Đơn cử như vụ bắt giữ một kho hàng điện tử trên địa bàn này, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa đến 26.200 sản phẩm các loại với tổng giá trị hàng hóa hơn 1 tỉ đồng. Để che giấu và qua mắt lực lượng trinh sát, kho chứa này không treo biển hiệu, thường xuyên đóng cửa, nên quá trình giám sát, theo dõi mất rất nhiều thời gian, công sức.

Thực tế, tình trạng hàng gian, hàng giả vẫn là vấn đề nhức nhối ở nhiều nơi trên cả nước. Mới đây, từ quá trình theo dõi hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội TikTok, Đội QLTT số 4 - Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp phát hiện tài khoản tên C. thường xuyên livestream bán quần áo may sẵn nghi vấn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sau khi xác định địa điểm, xác minh dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh này ở xã Chợ Gạo và phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.100 áo thun nữ các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn hiệu và chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa… Đội QLTT số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh C. với số tiền 25 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, trị giá 55 triệu đồng.

Mới nhất ngày 20.3, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 2 xe ô tô bán tải đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đội đã chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe chở 2,3 tấn thực phẩm gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, thịt phi lê gà... không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện Đội QLTT số 1 tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm cùng 2 phương tiện để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm lậu ngày 20.3.2026 ẢNH: QLTT CUNG CẤP

Tại Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm, Chi cục QLTT TP.Hà Nội đã kiểm tra 1.623 vụ, xử lý 1.716 vụ; trong đó có 660 vụ phối hợp với cơ quan công an, 18 vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 24 vụ chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 30,419 tỉ đồng; số thu bất hợp pháp là 581,57 triệu đồng; tiền bán hàng là 4,385 tỉ đồng. Giá trị hàng tiêu hủy, tái chế là 26,3 tỉ đồng và giá trị hàng hóa tịch thu là 9,9 tỉ đồng…

Đưa hàng giả trên mạng vào tầm ngắm

Trao đổi với với PV Thanh Niên, một cán bộ thuộc Đội QLTT số 4 - Chi cục QLTT TP.HCM cho hay: "Mạng là nền tảng giúp các đối tượng tiêu thụ hàng giả, hàng nhái một cách nhanh nhất, đánh vào tâm lý ham rẻ và tiện lợi của một bộ phận người tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc nâng cao trình độ, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử và vận động người dân chủ động tham gia tố giác các hành vi vi phạm".

Lãnh đạo QLTT Hà Nội cũng đồng tình môi trường mạng xã hội đã trở thành nơi giao dịch, mua sắm hàng hóa phổ biến của người dân, do đó kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 đề ra nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Qua đó góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thủ đô.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch khẳng định TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong đó, các lực lượng chuyên trách kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...

Một chuyên gia thuộc lĩnh vực thương mại nhận xét các giải pháp hiện nay của TP.HCM và các địa phương khác đang rất đầy đủ và nhận định khá chính xác về mức độ tập trung ngày càng lớn mạnh của các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát hiện và xử lý của các đơn vị chức năng còn chậm trễ, hoặc chỉ mới xử lý những đối tượng có quy mô lớn. Trong khi đó, các loại hình kinh doanh hộ gia đình và cá nhân lại rất linh hoạt và có nhiều cách thức để đối phó cơ quan chức năng.

Để có thể quản lý hiệu quả, các lực lượng chức năng cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), big data, trong giám sát thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hiện tại, Sở Công thương TP.HCM và Chi cục QLTT đang triển khai tăng cường quản lý địa bàn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh để có kế hoạch theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ và thương mại điện tử. Đặc biệt là kiểm soát kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok.