Phát hiện kho nghi hàng giả mạo nhãn hiệu xa xỉ nhập từ chợ Ninh Hiệp

Chiều 14.5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin về vụ việc phát hiện kho hàng nghi giả mạo thương hiệu xa xỉ, nổi tiếng tại Hà Nội, bắt giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, thời trang.

Chiếc áo có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng Louis Vuitton tại kho hàng số 26 ngách 56/192 phố Lê Trọng Tấn, P.Phương Liệt, Hà Nội ẢNH: Q.L

Trong ngày 13.5, Đoàn kiểm tra Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại số 26 ngách 56/192 phố Lê Trọng Tấn, P.Phương Liệt, Hà Nội.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 728 sản phẩm gồm quần áo, tất, giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Lacoste, Dior, Gucci, Burberry, Nike, Hermès, Christian Louboutin...

Bước đầu xác minh, cơ sở này do bà Tr.D.A và ông Ng.V.H đứng tên thuê, sử dụng làm địa điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa. Bà Tr.D.A thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của các sản phẩm.

Dù sản phẩm có gắn tên nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ, nổi tiếng nhưng khi làm việc với đoàn kiểm tra, bà Tr.D.A khai nhận số hàng hóa này được nhập từ chợ Ninh Hiệp để bán lại kiếm lời.

Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã quyết định tạm giữ toàn bộ số sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu để tiếp tục phối hợp với đại diện chủ thể quyền các nhãn hiệu liên quan, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 16.12.2025 tại số 26 ngách 56 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P.Phương Liệt, TP.Hà Nội; quyết định khởi tố bị can đối với ông Ng.V.H về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 1 điều 226 bộ luật Hình sự. Vụ án này đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng thu giữ trên 700 sản phẩm thời trang nghi là hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng ẢNH: Q.L

7 ngày phá 3 kho hàng giả mạo thương hiệu

Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vụ việc nằm trong kế hoạch triển khai Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-BCT của Bộ Công thương về cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, từ 7 - 8.5, đoàn kiểm tra Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 kho hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của hộ kinh doanh Phan Thị Hiền, số 102 phố Nhổn, Tổ dân phố số 15, P.Tây Tựu, Hà Nội và cơ sở kinh doanh PHAM LUXU, số 27 phố Tây Sơn, P.Kim Liên, Hà Nội.

Ở 2 kho hàng này, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 700 sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang nghi là hàng giả mạo thương hiệu xa xỉ, có tổng trị giá hơn 248 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong 7 ngày, từ 7 - 13.5, đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã triệt phá 3 kho hàng giả mạo thương hiệu xa xỉ, nổi tiếng. Những vụ việc này đang được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xác minh, xử lý.