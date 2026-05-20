Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Vũng Tàu bị Công an TP.HCM bắt giam

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời (48 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Môi giới hối lộ" và Trương Thị Kim Hà (48 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh) về tội "Đưa hối lộ".

Cất giấu hơn 400 cá thể động vật hoang dã vì sợ công an phát hiện

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt "Cao điểm 45 ngày, đêm" tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và đa dạng sinh học, PC03 cho biết đã rà soát và phát hiện một đường dây có dấu hiệu kinh doanh động vật hoang dã trái phép quy mô lớn.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 7.5, PC03 phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất (phường Tam Thắng) do bà Trương Thị Kim Hà làm chủ.

Tuy nhiên, do đã được "mật báo" từ trước, bà Hà nhanh chóng di dời toàn bộ số động vật hoang dã sang một kho cất giấu khác nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện một nhà kho nằm cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 mét. Tiến hành khám xét, cảnh sát thu giữ 433 cá thể động vật hoang dã (gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả giám định cho thấy, trong số này có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm (nhóm IIB) và 360 cá thể thuộc nhóm thông thường. Toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận, cứu hộ theo quy định pháp luật.

Cán bộ kiểm lâm báo trước thông tin kiểm tra

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Lời, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu là người được cử tham gia đoàn kiểm tra nói trên có liên quan.

Cụ thể, thay vì thực thi công vụ, Lời đã lợi dụng vị trí công tác để thông báo trước kế hoạch kiểm tra cho bà Hà, giúp chủ cơ sở này tẩu tán tang vật, né tránh việc xử lý.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ với Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đặt mua khống các bảng kê lâm sản qua mạng xã hội. Đồng thời, Hà nhờ Lời hướng dẫn các thủ tục "lách luật" xin cấp phép kinh doanh. Để được vị cán bộ kiểm lâm này "giúp đỡ", Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Hà và Nguyễn Văn Lời.

PC03 cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây mua bán, nuôi nhốt này, đặc biệt là hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.