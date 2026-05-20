Công an TP.HCM bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh liên quan đến ma túy

Ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập chiến công xuất sắc khi bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn.

Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt ẢNH: CTV

Đây là thành tích đạt được trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.



Theo PC04, qua công tác điều tra một vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy được phát hiện trong quý 1/2026, lực lượng công an nhận thấy ngoài các đối tượng đã bị xử lý, vẫn còn nhiều cá nhân khác có liên quan cần được tiếp tục truy xét.

PC04 đã xác lập chuyên án với tinh thần kiên quyết "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy".

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các lực lượng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy vết từ những người sử dụng ma túy để làm rõ các đầu nậu cung cấp, tổ chức sử dụng.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh ẢNH: CTV

Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 người. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 3 trường hợp còn lại được bàn giao cho công an địa phương xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đáng lưu ý trong chuyên án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đó là bị can Đinh Long Nhật (59 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế, ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM, là ca sĩ Long Nhật) và bị can Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ, ca sĩ Sơn Ngọc Minh). Việc 2 cá nhân có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội vướng vào vòng lao lý vì ma túy là tiếng chuông cảnh tỉnh sâu sắc.

Đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm khắc các nghi can trong đường dây này, bất kể họ là ai, một lần nữa khẳng định quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng công an.