Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh liên quan đến ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/05/2026 12:47 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết trong số 71 người bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music).

Ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập chiến công xuất sắc khi bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn.

Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an TP.HCM bắt - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt

ẢNH: CTV

Đây là thành tích đạt được trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an TP.HCM bắt - Ảnh 2.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy

ẢNH: CTV

Theo PC04, qua công tác điều tra một vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy được phát hiện trong quý 1/2026, lực lượng công an nhận thấy ngoài các đối tượng đã bị xử lý, vẫn còn nhiều cá nhân khác có liên quan cần được tiếp tục truy xét. 

PC04 đã xác lập chuyên án với tinh thần kiên quyết "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy". 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các lực lượng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy vết từ những người sử dụng ma túy để làm rõ các đầu nậu cung cấp, tổ chức sử dụng.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an TP.HCM bắt - Ảnh 3.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh

ẢNH: CTV

Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 người. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 3 trường hợp còn lại được bàn giao cho công an địa phương xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an TP.HCM bắt - Ảnh 4.

71 bị can bị bắt giữ

ẢNH: CTV

Đáng lưu ý trong chuyên án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đó là bị can Đinh Long Nhật (59 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế, ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM, là ca sĩ Long Nhật) và bị can Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ, ca sĩ Sơn Ngọc Minh). Việc 2 cá nhân có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội vướng vào vòng lao lý vì ma túy là tiếng chuông cảnh tỉnh sâu sắc.

Đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm khắc các nghi can trong đường dây này, bất kể họ là ai, một lần nữa khẳng định quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng công an.

Tin liên quan

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Theo Cục trưởng Cục C04, với hơn 50 tấn caffeine (tang vật công an thu giữ được trong chuyên án), các đối tượng có thể sản xuất được tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp, điều này cho thấy sự nguy hiểm trong thời gian dài.

Phong 'Coca' bị khởi tố cùng Miu Lê vì liên quan tới ma túy

Công an TP.HCM ra quân 45 ngày đêm 'xóa sổ' tội phạm ma túy

Khám phá thêm chủ đề

Ca sĩ Long Nhật ca sĩ Sơn Ngọc Minh Công An TP.HCM ma túy tổ chức sử dụng ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận