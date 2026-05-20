Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Chiều 19.5, phát biểu tại lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phá chuyên án buôn lậu hơn 50 tấn caffeine - một loại tiền chất sản xuất ma túy, thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), cho biết chuyên án này có thể nói là chuyên án đầu tiên thu giữ số lượng hóa chất, tiền chất lớn và khác biệt về tính chất pháp luật.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng C04, phát biểu tại lễ trao thưởng ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bởi, theo thiếu tướng Bình, tại Trung Quốc coi caffeine là chất hướng thần, còn bên Lào coi đây là tiền chất. Song, nước ta vẫn đang hoàn thiện về tính chất pháp luật khi chất này vẫn được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp mà chưa coi là tiền chất ma túy.

Cục trưởng C04 cho hay, số caffeine trong đường dây là hóa chất, tiền chất "chảy" sang khu vực Tam giác vàng để sản xuất ma túy, sau đó sản phẩm quay lại nước ta tiêu thụ, cũng như trung chuyển sang nước thứ 3.

Với hơn 50 tấn caffeine (tang vật công an thu giữ được trong chuyên án), các đối tượng có thể sản xuất được tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp, điều này cho thấy sự nguy hiểm trong thời gian dài.

Kiểm soát chặt các loại tiền chất

Theo thiếu tướng Ngô Thanh Bình, sau khi chuyên án được triệt phá, tiền chất tại Lào khan hiếm và tăng giá. Qua trinh sát tại Lào, một số đối tượng mua hóa chất, tiền chất này đều trả lời "không thể cung cấp được trong thời gian này".

Trong các cuộc họp quốc tế gần đây, các tổ chức đánh giá cao nước ta về năng lực phòng chống ma túy, cũng như việc phối hợp với các nước trong công tác này. Điều này, thiếu tướng Bình cho rằng thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh nhuệ, sắc bén về nghiệp vụ của công an nước ta trong kỷ nguyên mới này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình cho hay, qua chuyên án này, C04 đã nhận diện ra nhiều vấn đề mới trong công tác phòng, chống ma túy. Thời gian tới, C04 sẽ chủ trì, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành giải quyết triệt để, hiệu quả, thần tốc những nhiệm vụ Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao, trong đó có việc kiểm soát chặt các loại tiền chất. Đồng thời, nhận diện các sơ hở, thiếu sót để hoàn thiện chính sách pháp luật.

Cục trưởng C04 khẳng định sẽ nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các văn bản pháp luật để xử lý những vấn đề còn vướng mắc đặt ra trong giai đoạn hiện nay đối với công tác phòng, chống ma túy như: lợi dụng shipper để vận chuyển ma túy, thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy, bán ma túy trên không gian mạng… hay việc phối hợp với ngân hàng truy xuất dòng tiền mua ma túy qua các sàn ảo.

