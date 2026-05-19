Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Thứ trưởng Công an yêu cầu điều tra hành vi rửa tiền

Chiều 19.5, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao thưởng cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá chuyên án buôn lậu hơn 50 tấn chất caffeine tại Tam giác vàng sản xuất ma túy, do Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư), cầm đầu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo

Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận thành tích của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và các đơn vị tham gia triệt phá chuyên án. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua, C04 là một trong những đơn vị có nhiều chuyển biến trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Dẫn chứng những con số, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho hay, năm 2025 tội phạm trật tự xã hội giảm hơn 24%, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm. Cạnh đó, quý 1/2026, tội phạm cũng giảm hơn 13% và tình trạng các đối tượng ngáo đá, loạn thần ra đường gây rối gần như đã được kiểm soát.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Để có kết quả này, lực lượng phòng chống ma túy đã chủ động nhận diện được tình hình tội phạm và đấu tranh rất nhiều, vừa đấu tranh trong nước nhưng cũng quyết liệt ngăn chặn từ xa, từ địa bàn Lào, Myanmar, Campuchia.

Theo thượng tướng Nguyễn Văn Long, năm 2025, nước ta đã phối hợp với các nước láng giềng giải quyết rất nhiều vụ án lớn, có vụ vài tấn ma túy tổng hợp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho hay, thay vì "cắt khúc" chuyên án, bắt nhỏ lẻ rồi truy xét mất nhiều thời gian thì giờ đây cảnh sát đã thay đổi biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để bóc gỡ hiệu quả toàn bộ đường dây.

"Chúng ta không cắt khúc như ngày xưa, không vo tròn", thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá cao phương thức bóc gỡ toàn bộ đường dây và sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả như hiện nay.

Điều tra hành vi rửa tiền

Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị C04 tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh, đầu tàu, gương mẫu và dẫn dắt địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Bởi, "ma túy là tội phạm của tội phạm, sân sau của tội phạm, căn nguyên của mọi vấn đề, mọi tội phạm trong an ninh trật tự hiện nay".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác nhận diện tội phạm; điều tra các đường dây, ổ nhóm và tiếp tục giải quyết vụ án có đối tượng bỏ trốn.

Số lượng lớn caffeine bị thu giữ trong đường dây

Ở chuyên án Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng buôn lậu caffeine, thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ các đường dây, quá trình phạm tội.

Đặc biệt, thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu cần làm rõ dòng tiền, số tiền các đối tượng hưởng lợi bất chính và đường đi của dòng tiền để xác định có hay không hành vi rửa tiền.

Cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu C04 phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt các tiền chất ma túy.

Tại sự kiện chiều nay, đại tá Bùi Duy Hưng, Cục phó C04, cho biết đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Theo đại tá Hưng, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy và hành vi mua bán, vận chuyển chất này với số lượng 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa coi là tiền chất ma túy.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Cục phó C04, thông tin về chuyên án

Lợi dụng sơ hở này, Trần Phi Hùng đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Caffeine được các đối tượng ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi để khai báo hải quan và thông quan.

Tiền buôn bán caffeine, nhóm của Hùng thuê người Việt tại Lào chuyển vào các tài khoản của người quen, sau đó chuyển vào tài khoản các công ty "bình phong" để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả, cuối cùng các đối tượng ăn chia lợi nhuận.

Bị can Trần Phi Hùng

Trong chuyên án, cảnh sát đã thu 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản.

C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó Trần Phi Hùng và 5 người bị khởi tố tội buôn lậu; 3 người bị khởi tố tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 người bị khởi tố tội môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.