Thượng tướng Nguyễn Văn Long: Triệt xóa các đường dây ma túy lớn, bắt hết các đối tượng

Thu hàng tấn ma túy trong năm 2025

Thông tin tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, năm 2025, lực lượng này đã chủ động nắm tình hình và điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên phương châm triệt xóa toàn bộ đường dây, làm rõ nguồn cung, đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy…

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng C04, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Qua đó, năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã điều tra, khám phá 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, công an các địa phương đã triệt xóa hơn 300 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hơn 2.000 đối tượng mua bán ma túy, qua đó góp phần kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025.

Trong đó, riêng C04 đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ, 586 đối tượng, thu giữ gần 2,6 tấn và 40.000 viên ma túy tổng hợp, 53 kg heroin, hơn 500 kg cần sa, 80 tấn hóa chất, tiền chất.

Trước những thành tích đạt được trong năm 2025, C04 vinh dự được Chủ tịch nước Lào tặng Huân chương Tự do hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ 2 lần gửi thư khen; 5 cá nhân được tặng thưởng huân chương; lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần gửi thư khen và phần thưởng. C04 được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Tập trung triệt phá đường dây ma túy lớn

Tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương và đánh giá cao thành tích đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong năm 2025.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho hay, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, chỉ cần bước một chân qua khỏi lằn ranh là trở thành đồng phạm, trở thành tội phạm ngay. Song, công tác phòng, chống ma túy làm tốt không chỉ làm giảm tội phạm mà còn giúp nhiều gia đình, nhiều người có cuộc sống hạnh phúc.

"Một đối tượng nghiện ma túy ở ngoài xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy, nếu làm tốt công tác rà soát, phát hiện, làm tốt công tác cai nghiện sẽ ngăn chặn được những hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, gia đình an toàn, hạnh phúc hơn...", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.

Thời gian tới, thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị lực lượng cảnh sát ma túy tiếp tục tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai luật Phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy hiệu quả; xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy đúng tiêu chí, thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy ẢNH: HÀ ANH

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu tập trung đấu tranh tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; thực hiện phương châm không được vo tròn, cắt khúc, tập trung đấu tranh đường dây lớn, dựng lên toàn bộ đường dây; giải quyết nhiều đường dây, nhiều đối tượng; dựng hệ sinh thái, xác định điểm đột phá để bắt hết các đối tượng trong đường dây, đặc biệt là đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ việc làm để người sau cai có công ăn việc làm ổn định…