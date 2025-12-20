Chính phủ lại thúc TP.HCM khẩn trương giải quyết dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỉ

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tiếp tục có mặt trong danh sách các công trình mà Chính phủ yêu cầu TP.HCM nhanh chóng xử lý.

Công trình cống ngập 10.000 tỉ vẫn chưa thể tái khởi động dù đã có 2 Nghị quyết đặc thù gỡ khó từ phía Chính phủ

Trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sau khi họp nghe báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, Phó thủ tướng yêu cầu thành phố cần tập trung hơn nữa rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án tồn đọng kéo dài, đảm bảo không bỏ sót, không bỏ lọt.

Số liệu báo cáo của thành phố cho thấy sau sáp nhập, TP.HCM có tổng số 838 công trình, dự án, khu đất còn tồn đọng, vướng mắc. Sau nhiều chỉ đạo của Chính phủ, thành phố đã chủ động phới hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670 dự án, chiếm 80%.

Tuy nhiên, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ từ tháng 7, đến nay vẫn chưa tái khởi động.



Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và chủ đầu tư. Sau đó báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Chính trị.

Thực tế, hồi tháng 10, Tổ công tác 1970 đã đề xuất UBND TP.HCM bổ sung thêm 2 khu đất vào quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT cho công trình. Việc bổ sung quỹ đất này được phía chủ đầu tư (Tập đoàn Trung Nam) đánh giá là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, khơi thông giúp dự án được thi công hoàn thành và đưa vào vận hành. Thời điểm đó, phía Trung Nam kỳ vọng toàn bộ thủ tục phía thành phố phải hoàn thành trong tháng 10 để đảm bảo tiến độ cam kết đưa dự án vào vận hành chậm nhất tháng 12.2026.



Thế nhưng, đến nay, thành phố vẫn chưa có thêm động thái mới liên quan đến dự án trọng điểm này. Dù đã hoàn thành hơn 93% khối lượng thi công từ nhiều năm trước, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn tất và đưa vào vận hành. Công trình ì ạch ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát ngập cho khoảng 570 km2, phục vụ 6,5 triệu người dân sinh sống ven sông Sài Gòn và khu vực trung tâm.