Thời sự Pháp luật

Vụ vali chứa 2,7 kg ma túy sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 bị can

H.Linh
H.Linh
24/12/2025 17:44 GMT+7

Từ chiếc vali 'vô chủ' xuất hiện sau căn nhà của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, Công an tỉnh Lâm Đồng lần ra đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn, khởi tố nhiều bị can, thu giữ hơn 2,7 kg ma túy.

Ngày 24.12, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can là chị em ruột: Phan Thị Kiều (23 tuổi) và Phan Bá Tây (21 tuổi, cùng ở P.La Gi, tỉnh Lâm Đồng; thuộc TX.La Gi, Bình Thuận cũ), để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi, ở xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt đầu từ một tình huống hy hữu, xảy ra vào ngày 13.10 tại xã Sơn Mỹ. Thời điểm này, ông T.T, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, phát hiện một chiếc vali màu đen không rõ chủ sở hữu đặt ngay sau nhà mình.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông T. đã giữ nguyên hiện trường và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Vali ma túy 2,7 kg ở Sơn Mỹ lộ diện đường dây liên tỉnh bị khởi tố - Ảnh 1.

Tang vật trong vali chứa 2,7 kg ma túy

ẢNH: C.A

Công an xã Sơn Mỹ phối hợp các lực lượng chức năng xã tiến hành kiểm tra chiếc vali, phát hiện bên trong chứa nhiều túi ni lông đựng tinh thể màu trắng, bột màu cam, các viên nén cùng nhiều cân tiểu ly. Kết quả giám định của cơ quan công an xác định toàn bộ số tang vật trong vali là ma túy loại Ketamine và Methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 2,7 kg.

Từ chiếc vali "bí ẩn" này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc, từng bước bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Bước đầu xác định Phan Thị Kiều là "mắt xích" quan trọng khi trực tiếp mua ma túy từ Nguyễn Tài Hưng (ở TP.HCM) và Nguyễn Thị Hoa Hạnh (ở Hải Phòng).

Theo kế hoạch, Kiều dự định đưa số ma túy trên về tiêu thụ tại thị trường TP.HCM. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện, Kiều đã bị Công an TP.HCM bắt giữ. Sau đó, Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Hoa Hạnh cũng lần lượt bị bắt.

Vali ma túy 2,7 kg ở Sơn Mỹ lộ diện đường dây liên tỉnh bị khởi tố - Ảnh 2.

Số lượng ma túy đã được giám định là hơn 2,7 kg

ẢNH: C.A

Phan Bá Tây, em ruột của Kiều, biết tin chị gái bị bắt đã mang chiếc vali chứa ma túy đến nhà bà Nguyễn Thị Cẩm, mẹ vợ của Tây, để nhờ cất giấu. Khi hay tin các đồng bọn tại TP.HCM lần lượt sa lưới, bà Cẩm hoảng loạn, tìm cách phi tang tang vật.

Để đánh lạc hướng điều tra, bà Cẩm đã lén mang chiếc vali chứa hơn 2,7 kg ma túy vứt sang phía sau nhà ông T.T.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng Vali chứa 2,7 kg ma túy mưa bán ma túy Lâm Đồng
