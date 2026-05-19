Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương
Video Thời sự

Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Trần Cường
Trần Cường
19/05/2026 16:50 GMT+7

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư), bị cảnh sát bắt với cáo buộc buôn lậu 50 tấn chất caffein. Chất này là nguyên liệu sản xuất ma túy, tại Lào chỉ bán 10 kg đã phải đối diện án tử hình.

Chiều 19.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.

Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết, qua công tác nghiệp vụ, C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền T.Ư bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine - Ảnh 1.
Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền T.Ư bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine - Ảnh 2.
Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền T.Ư bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine - Ảnh 3.

Cảnh sát thu giữ hàng chục tấn chất caffeine

ẢNH: H.A

Quá trình trinh sát, cảnh sát xác định các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tin liên quan

Tài xế dương tính ma túy đổ lỗi do... uống thuốc viêm họng khi kiểm tra ở chợ Bình Điền

Tài xế dương tính ma túy đổ lỗi do... uống thuốc viêm họng khi kiểm tra ở chợ Bình Điền

Trong đợt ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra ma túy tại chợ Bình Điền, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện các trường hợp vi phạm, đáng chú ý có tài xế dương tính với chất cấm nhưng phân trần do bản thân uống thuốc viêm họng.

Khám phá thêm chủ đề

Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền 50 tấn caffeine Bắt trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền T.Ư chất tiền ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận