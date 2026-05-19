Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Chiều 19.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.



Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết, qua công tác nghiệp vụ, C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Cảnh sát thu giữ hàng chục tấn chất caffeine ẢNH: H.A

Quá trình trinh sát, cảnh sát xác định các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.