Cựu giám đốc bệnh viện nói chỉ nhận quà, tòa hỏi 'quà gì mà hơn 1 tỉ'

Ngày 28.1, TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, để được trúng các gói thầu cung cấp dược liệu và vị thuốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã chỉ đạo đưa hối lộ 71 tỉ đồng cho hàng loạt lãnh đạo, cán bộ cơ sở y tế. Trong số này, bà Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhận hơn 10 tỉ đồng.

Từ 2015 - 2023, Công ty Sơn Lâm ký kết 28 hợp đồng cung cấp vị thuốc, dược liệu cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị hơn 54 tỉ đồng. Bà Hương là người có quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng.

Để không bị gây khó, ông Cách thỏa thuận chi "hoa hồng" cho bà Hương 10 - 30% mỗi hóa đơn. Thực hiện chỉ đạo của ông Cách, nhân viên Công ty Sơn Lâm 17 lần chuyển khoản vào tài khoản của bà Hương hoặc em gái bà Hương, tổng số hơn 10 tỉ đồng.

Khai tại tòa, bà Hương nói quá trình đấu thầu công khai minh bạch, không biết Công ty Sơn Lâm là ai. Sau khi trúng thầu, ông Cách mới đến thăm, đặt vấn đề sẽ có quà cảm ơn. "Tôi nói không câu nệ chuyện đó, miễn là các ông bán thuốc tốt cho viện", bà nói. Dù vậy, khi phía doanh nghiệp đề cập chuyện cảm ơn, bà vẫn nhắn thông tin số tài khoản.

Cáo trạng cho thấy trong 17 lần chuyển tiền, ít thì 5 triệu đồng, nhiều nhất hơn 1 tỉ đồng. Chủ tọa hỏi "bị cáo hiểu đây là quà gì", bà Hương cho rằng cơ sở vật chất của đơn vị xuống cấp, gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp bán được hàng thì gửi "quà cân đối".

Chủ tọa tiếp tục truy vấn "quà gì mà lên đến hơn 1 tỉ đồng", "nếu là quà trong sáng thì sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình mà phải gửi nhờ qua tài khoản em gái". Chủ tọa cũng gọi ông Cách đứng dậy đối chất, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm khẳng định đây là tiền "hoa hồng", chi với mục đích thuận lợi cho công việc.

Bà Hương vẫn trả lời nhận thức đây là quà, nhưng là quà chi chung chứ không hưởng riêng. Về lý do phải chuyển khoản vào tài khoản em gái, nữ bị cáo nói "em gái làm ngân hàng" nên nhờ rút tiền mặt ra chi tiêu cho bệnh viện, thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy có sự mâu thuẫn, bởi trong nội dung chuyển khoản, Công ty Sơn Lâm không ghi là gửi quà mà lại ghi là "đặt cọc, cọc mua đất", mục đích nhằm che giấu dòng tiền.

Nữ cựu giám đốc bệnh viện sau đó cho rằng mình không chủ động đề xuất, khi chuyển tiền phía Công ty Sơn Lâm cũng không nói là tiền quà hay là tiền phần trăm hoa hồng.

"Bị cáo không chủ động đưa ra nhưng chấp nhận cái phần trăm hoa hồng đó", hội đồng xét xử phân tích. Bà Hương lúc này thừa nhận sai, nhận thức đó là tiền hối lộ, không phải quà.