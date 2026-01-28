Cựu Giám đốc BHXH nhận hối lộ vì nghĩ là 'ứng xử công việc'

Ngày 28.1, TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Trong số này, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền và cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại ẢNH: PHÚC BÌNH

Chi hối lộ đều đều mỗi quý

Công ty LanQ hoạt động chính trong lĩnh vực bệnh viện, trạm y tế, có đơn vị thành viên là Công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ).

Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, ông Quyền chỉ đạo kế toán trưởng là Nguyễn Thúy Kim nhiều lần chi tiền hối lộ ông Lại, từ quý 1/2017 - quý 4/2021, với tổng số 700 triệu đồng.

Ông Lại sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty LanQ tạm ứng kinh phí bảo hiểm, có những lần giải ngân khi chưa có biểu mẫu hoặc giải ngân tạm ứng vượt quá 80%...

Khai tại tòa, ông Quyền thừa nhận "chủ trương" đưa hối lộ cho ông Lại. Mục đích để cảm ơn cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang đã tạo điều kiện cho công ty được tạm ứng chi phí bảo hiểm đúng hạn.

"Không những đúng hẹn mà được thanh toán khi chưa đủ hồ sơ?", hội đồng xét xử truy vấn. Ông Quyền nói "cái này thì không nắm được".

Về số lần đưa hối lộ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ khai do đã lâu nên không nhớ cụ thể. Việc đưa tiền đều giao cho kế toán trưởng Kim thực hiện, chỉ có một lần ông đi cùng để tới chúc tết.

Bị cáo Kim cũng thừa nhận được giao "nhiệm vụ" mang phong bì tiền đến phòng làm việc của ông Lại, đưa nhiều lần, vào đầu mỗi quý.

Tuy nhiên, bị cáo không biết đây là tiền gì, mục đích đưa tiền ra sao, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới rõ.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty LanQ ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận hối lộ vì nghĩ "chỉ là ứng xử công việc"

Khai tại tòa, Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại thừa nhận cáo buộc, song "có một điểm muốn được nói rõ hơn".

Ông Lại khai khoảng năm 2016, ông Quyền đến gặp, than thở công ty rất khó khăn vì đang bị nợ đọng chi phí bảo hiểm, nhờ giúp đỡ. Ông Lại khi ấy nói sẽ hỗ trợ, nhưng doanh nghiệp phải làm đúng thủ tục.

Một thời gian sau, phía LanQ có đến cảm ơn. Ban đầu, ông Lại từ chối nhưng ông Quyền nói đây là quà của doanh nghiệp, mong nhận cho vui, nên ông Lại mới nhận. "Chỉ nghĩ là ứng xử trong công việc, không nghĩ là sai phạm", bị cáo phân trần. Cũng từ đây, số lần đưa - nhận tiền diễn ra nhiều hơn, như cáo buộc của viện kiểm sát là từ 7 - 60 triệu đồng mỗi quý.

Về con số 700 triệu đồng, ông Lại nói khi làm việc với cơ quan điều tra, được phân tích đây là sai phạm chứ không phải quà, bị cáo lập tức nhận sai. Số tiền nhận hối lộ bị cáo không nhớ chính xác, chỉ áng chừng trên tinh thần thành khẩn, hối lỗi.

Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi ông Lại về việc đã chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ của phía LanQ ra sao. Cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang cho biết có nói với cấp dưới rằng LanQ đang khó khăn, vì thế tạo điều kiện bằng cách khi nhận được hồ sơ thì giải quyết ngay, giải ngân nhanh nhất có thể.

"Bị cáo có biết nhiều lần LanQ được tạm ứng dù thiếu hồ sơ?", hội đồng xét xử truy vấn. Ông Lại nhận trách nhiệm, nhưng cho rằng không thể biết hết. Bởi trước khi xảy ra sai phạm, ông đã yêu cầu kiểm soát rất chặt việc giải ngân, thấy mọi thứ đã vào nề nếp nên rất yên tâm. Một phần cũng vì chủ quan, nghĩ rằng đây mới là tạm ứng nên dẫn tới sai sót.