Cựu giám đốc BHXH nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc, đều đều mỗi quý

TAND TP.Hà Nội đang xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Trong số này, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền và cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Vụ án có đến 18 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, trong đó có cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên xử ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận hối lộ đều đều mỗi quý

Hồ sơ vụ án cho thấy, Công ty LanQ hoạt động chính trong lĩnh vực bệnh viện, trạm y tế, có đơn vị thành viên là Công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ).

Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng là Nguyễn Thúy Kim chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Từ quý 1/2017 - quý 4/2021, bà Kim nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 - 60 triệu đồng mỗi quý cho ông Lại. Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại, vào khoảng đầu mỗi quý. Tổng cộng, ông Lại bị cáo buộc nhận hối 700 triệu đồng.

Nhận tiền, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí.

Hậu quả là Công ty LanQ nhiều lần được giải ngân khi chưa có biểu mẫu hoặc giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.

Chiêu trò chiếm đoạt tiền của bảo hiểm

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền và cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách dùng các thủ đoạn gian dối để trúng thầu cung cấp thuốc cho Công ty LanQ.

Các bị cáo trong vụ án tiêu cực liên quan Công ty LanQ ẢNH: PHÚC BÌNH

Thông qua chiêu trò dùng "quân xanh", Công ty Sơn Lâm trúng thầu và ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá hơn 64 tỉ đồng với phía LanQ.

Theo hợp đồng, Công ty Sơn Lâm sẽ cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Song thực tế, LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của một doanh nghiệp khác với giá thấp hơn.

Kết quả điều tra xác định tháng 3.2020 - tháng 4.2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn bán vị thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị hơn 55 tỉ đồng. Trong đó, 86 hóa đơn trị giá hơn 50 tỉ đồng được xuất khống.

Sau khi hợp thức được đầu vào của vị thuốc và thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỉ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân cùng chi trả.

Trừ đi chi phí mua thuốc và tiền thuế VAT đã nộp, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.

Theo thỏa thuận, ông Quyền sẽ chi cho ông Cách 18% trên tổng giá trị hóa đơn khống. Nhưng vì Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang chưa thanh toán toàn bộ tiền theo đề nghị thanh toán và Công ty LanQ cũng đang cần tiền để đầu tư, xây dựng bệnh viện mới nên đến nay ông Quyền chưa trả tiền cho ông Cách như thỏa thuận.