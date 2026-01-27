Cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM hầu tòa vì nhận hối lộ 47 tỉ

Sáng 27.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ, liên quan đến Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị cáo, ông Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT và Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. 18 lãnh đạo, cán bộ của nhiều cơ sở y tế bị truy tố tội nhận hối lộ.

Phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ y tế nhận hối lộ ẢNH: PHÚC BÌNH

Hối lộ để "tuồn" dược liệu vào bệnh viện

Theo cáo trạng, Công ty Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Để trúng hàng loạt gói thầu, ông Cách đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ các lãnh đạo, cán bộ y tế có thẩm quyền trong việc quyết định trúng thầu hoặc thanh, quyết toán.

Tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, từ năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu y tế, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc là người có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng mua bán.

Quá trình thực hiện, ông Lộc yêu cầu ông Cách chi hoa hồng từ 20 - 25% mỗi hóa đơn mua bán. Việc đưa tiền diễn ra sau mỗi đợt Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thanh toán cho Công ty Sơn Lâm, hoặc khi ông Lộc cần tiền gấp.

Để không bị gây khó khăn, ông Cách đồng ý, nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho ông Lộc hoặc cấp dưới của ông Lộc. Tổng số tiền ông Lộc nhận từ ông Cách là 47,1 tỉ đồng.

Sai phạm tương tự xảy ra tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh. Từ năm 2017 - 2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, tổng trị giá 16,8 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu phía Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cho mình và chi 17% cho bà Nguyễn Thị Hiệu, Trưởng phòng Tài chính kế toán. Chưa dừng lại, ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng ra yêu sách được chi 1 - 3%.

Công ty Sơn Lâm đồng ý chi tiền cho các cá nhân trên. Trong đó, bà Thanh bị cáo buộc hưởng lợi 2,3 tỉ đồng, bà Hiệu nhận 1,8 tỉ đồng, ông Hạng nhận hơn 188 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc ẢNH: PHÚC BÌNH

Cơ chế "hoa hồng" tại hàng loạt cơ sở y tế

Sai phạm xảy ra tương tự tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2014 - 2019, Công ty Sơn Lâm thực hiện 6 hợp đồng cung cấp vị thuốc cổ truyền cho cơ sở y tế này, với tổng giá trị 21,4 tỉ đồng.

Giai đoạn trên, bà Quách Thị Lịch là Trưởng phòng Tài chính kế toán bệnh viện, có nhiệm vụ kiểm nhập thuốc và làm thủ tục thanh, quyết toán. Để không bị gây khó, ông Cách thỏa thuận chi 10 - 15% trên mỗi hóa đơn mua bán (chưa tính VAT) cho bà Lịch.

Từ tháng 10.2018 - tháng 6.2019, ông Cách chỉ đạo con dâu 4 lần chuyển cho bà Lịch qua tài khoản, tổng số tiền hơn 507 triệu đồng.

Cũng tại Hưng Yên, Công ty Sơn Lâm còn thực hiện 4 hợp đồng cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế H.Khoái Châu, với tổng trị giá 4,2 tỉ đồng. Ông Cách đã chỉ đạo con dâu 9 lần chuyển tiền hoa hồng, tổng số hơn 476 triệu đồng cho bà Vũ Thị Ngát, Giám đốc trung tâm. Bà Ngát không trực tiếp nhận tiền mà thông qua tài khoản của cấp dưới.

Một địa phương khác là Thái Nguyên. Từ năm 2015 - 2023, Công ty Sơn Lâm thực hiện 28 hợp đồng cung cấp dược liệu cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh này, với tổng giá trị hơn 54,2 tỉ đồng.

Để không bị gây khó, ông Cách thỏa thuận chi hoa hồng 10 - 30% trên mỗi hóa đơn mua bán cho bà Trương Thị Thu Hương, Giám đốc bệnh viện. Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm chỉ đạo con dâu nhiều lần chuyển khoản cho bà Hương hoặc em gái bà Hương, với tổng số hơn 10 tỉ đồng.

Với cách thức tương tự, ông Cách còn chi tiền cho các lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum…