Nhận hối lộ gần 95 tỉ, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù

Chiều 14.1, sau hơn một tuần xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ bê bối xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong ẢNH: PHÚC BÌNH

Vợ chồng cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong lãnh án tù vì nhận hối lộ

Theo bản án vừa tuyên, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị phạt 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.

Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm gồm Nguyễn Hùng Long bị tuyên phạt 12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn 7 năm tù về cùng tội danh nêu trên.

Nhóm cựu lãnh đạo cấp phòng của Cục An toàn thực phẩm gồm: Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) lãnh án 9 năm tù; Phạm Văn Hinh (cựu trưởng phòng) 7 năm tù; Lê Mạnh Hùng (cựu trưởng phòng) 7 năm tù.

Vụ án còn có cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, bị tuyên 15 năm tù cũng về tội nhận hối lộ. Bà Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 12,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng.

Chồng của bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) bị tuyên 5 năm tù, về cùng tội danh như vợ.

Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sự câu kết giữa các cựu lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm và doanh nghiệp; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, gây suy giảm niềm tin của nhân dân.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và chồng là Lê Hoàng ẢNH: PHÚC BÌNH

Gây khó cho doanh nghiệp để "yêu sách" nộp tiền

Theo cáo buộc, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Sai phạm còn xảy ra khi thực hiện thủ tục thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Nhận tiền, cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã ưu ái, bỏ qua một số tồn tại cho doanh nghiệp. Với hành vi như đã nêu, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hai cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ rồi phân chia theo cấp bậc.

Trong khi đó, các bị cáo là cấp dưới gồm các phó cục trưởng, trưởng phòng... thực hiện chủ trương do ông Phong, bà Nga đưa ra, hưởng lợi số tiền rất lớn. Cuối cùng là các chuyên viên, sau khi nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền từ người làm thủ tục rồi chuyển cho lãnh đạo.