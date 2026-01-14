Chiều nay tuyên án 2 cựu cục trưởng nhận hối lộ hơn 52 tỉ đồng

Chiều nay 14.1, TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tiêu cực liên quan đến cấp phép an toàn thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo trong vụ bê bối xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

2 cựu cục trưởng chủ mưu nhận hối lộ hơn 100 tỉ

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn.

Sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục hành chính: thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.

Các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm lợi dụng khó khăn, bất cập của pháp luật, hoặc cố tình "ngâm" hồ sơ, buộc doanh nghiệp phải chung chi tiền để được giải quyết nhanh. "Chủ trương" nhận tiền được lãnh đạo cục đồng ý, triển khai đến chuyên viên.

Với thủ đoạn trên, nhóm bị cáo đã nhận hối lộ tổng cộng 93,7 tỉ đồng trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận, 12,7 tỉ đồng trong quá trình cấp giấy xác nhận và hơn 1 tỉ đồng khi cấp GMP.

Trong đó, ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng, hưởng lợi 43,9 tỉ đồng. Bà Nga phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 12,7 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong ẢNH: PHÚC BÌNH

Lời khai về việc nhận tiền "bôi trơn"

Quá trình xét xử, 2 cựu cục trưởng thừa nhận sai phạm trong việc nhận tiền. Ông Nguyễn Thanh Phong khai không áp đặt các phòng, ban phải đưa bao nhiêu tiền mỗi hồ sơ, "đưa lên bao nhiêu thì bị cáo nhận bấy nhiêu, không có quy luật nhất định".

Khi được hỏi số tiền nhận từ doanh nghiệp có phải đưa cho lãnh đạo Bộ Y tế, bộ trưởng, thứ trưởng không, ông Phong 2 lần khẳng định là "không", chỉ báo cáo về nội dung công việc chuyên môn chứ không đề cập tới chuyện tiền nong.

Bà Trần Việt Nga thì khai biết nghe thông tin về việc chuyên viên nhận tiền của doanh nghiệp thông qua nhiều người, bởi đây là tình hình chung của các phòng trong cục.

Bị truy vấn cơ sở nào đưa ra "yêu sách" 2 triệu đồng/hồ sơ, bị cáo thừa nhận từng hỏi cấp dưới rằng "mỗi hồ sơ có cảm ơn được 2 triệu đồng không", nhưng hỏi vậy để tìm hiểu thông tin, chứ không biết mỗi hồ sơ sẽ được cảm ơn bao nhiêu tiền. Bị cáo khẳng định không đưa ra cơ chế, không chỉ đạo xây dựng tiêu chí, maket nào để thu bao nhiêu tiền và thống nhất tỷ lệ ăn chia ra sao.

Đáng chú ý, bào chữa cho ông Phong, luật sư cho rằng thân chủ không vòi vĩnh hay gây khó khăn, chỉ nhận tiền cảm ơn. Đây là hành vi "nhận tiền một cách thụ động". Trong khi đó, các bị cáo là chủ doanh nghiệp khẳng định bị gây khó dễ và buộc phải đưa tiền để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga ẢNH: PHÚC BÌNH

"Không thể nói nhận hối lộ mà làm đúng"

Tại phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát nhắc ông Phong cần nhận thức rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo nhận tiền là trái với quy định của công chức thực hiện công vụ, "không thể nói tôi nhận hối lộ mà tôi làm đúng".

Về quan điểm "nhận tiền thụ động", viện kiểm sát cho rằng đương nhiên khi làm lãnh đạo, các bị cáo không thể nhận tiền trực tiếp từ cá nhân doanh nghiệp mà phải qua cấp dưới.

Dẫn lại trình bày của các chủ doanh nghiệp, kiểm sát viên thẳng thắn chỉ ra: "Người ta nói rất thống thiết lý do phải đưa tiền. Có người trình bày phải đưa tiền, làm trái quy định của pháp luật để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp".

Nói lời sau cùng, cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhiều lần bật khóc, mong sai phạm của mình sẽ là bài học để những người khác rút kinh nghiệm, tránh vấp phải.

Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, ngành y tế và người dân cả nước; đồng thời xin khoan hồng cho các bị cáo từng là cấp dưới, bởi họ đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, nhất thời phạm tội.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga thì nói "đã tự tay đánh mất danh dự - thứ bị cáo mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con".

Nữ bị cáo khóc, gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, mong tòa xem xét khoan hồng. Đồng thời, xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của bị cáo đã gây khó khăn cho họ.