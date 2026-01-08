Chủ mưu nhận hối lộ gần 95 tỉ, cựu cục trưởng bị đề nghị 20 năm tù

Ngày 8.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến tiêu cực trong cấp phép an toàn thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong ẢNH: PHÚC BÌNH

2 vợ chồng cựu cục trưởng bị đề nghị án tù

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị đề nghị 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng đối với sai phạm xảy ra khi cấp giấy tiếp nhận và GMP; trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.

Hai cựu cục phó Nguyễn Hùng Long bị đề nghị 11 - 12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị 5 - 6 năm tù về cùng tội danh.

Nhóm cựu lãnh đạo cấp phòng của Cục An toàn thực phẩm gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) từ 8 - 9 năm tù; Phạm Văn Hinh (trưởng phòng) từ 5 - 6 năm tù; Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra) từ 3 - 4 năm tù; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) từ 6 - 7 năm tù.

Vụ án còn có cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù cũng về tội nhận hối lộ. Bà Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ trong việc cấp giấy xác nhận là 12,7 tỉ đồng; trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng.

Chồng của bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) bị viện kiểm sát đề nghị mức án 3 - 4 năm tù…

Đại diện viện kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Với những người giữ chức vụ cao, có vai trò chủ mưu cầm đầu, nhận số tiền lớn, cần có hình phạt nghiêm trị, mức hình phạt cao hơn. Với những người là cấp dưới, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và hưởng lợi số tiền ít, đề nghị xem xét vai trò để có mức hình phạt phù hợp.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga ẢNH: PHÚC BÌNH

"Chủ trương" gây khó cho doanh nghiệp để nhận hối lộ

Theo cáo buộc, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Thứ ba là thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Từ năm 2020 - 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) đã chi tiền cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được ưu ái, bỏ qua một số tồn tại khi cấp GMP; đồng thời sớm thẩm định, bỏ qua sai phạm, thiếu sót khi cấp lại GMP.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng 93,7 tỉ đồng trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận, 12,7 tỉ đồng trong quá trình cấp giấy xác nhận và hơn 1 tỉ đồng khi cấp GMP.