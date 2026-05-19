Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền T.Ư bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine

Tiến sĩ, Trưởng khoa Dược cầm đầu đường dây buôn caffeine cực lớn

Chiều 19.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.



Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết, qua công tác nghiệp vụ, C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Cảnh sát thu giữ hàng chục tấn chất caffeine ẢNH: H.A

Quá trình trinh sát, cảnh sát xác định các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo C04, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư), đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Ban đầu từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Bị can Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư) ẢNH: H.A

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, ông Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được "bơm ngược" lại vào các tài khoản của công ty "bình phong" trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Gần 300 cảnh sát được huy động phá án

Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 27.2, ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại Lào, chỉ cần mua bán hoặc vận chuyển 10 kg chất caffeine có thể đối diện mức án tử hình ẢNH: H.A

Quá trình phá án, cảnh sát thu 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Cạnh đó, ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây và truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng cất giấu ở cả Việt Nam và Lào.

Đến nay, cảnh sát đã thu 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng…

Theo C04, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 10 bị can, trong đó Trần Phi Hùng và 5 người bị khởi tố tội buôn lậu; 3 người bị khởi tố tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 người bị khởi tố tội môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Theo C04, việc triệt phá thành công vụ án đã mang lại những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.