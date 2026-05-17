Thời sự

Phong 'Coca' bị khởi tố cùng Miu Lê vì liên quan tới ma túy

Lã Nghĩa Hiếu
17/05/2026 20:09 GMT+7

Phong 'Coca' gương mặt nổi tiếng trong giới pickleball và cầu lông Hà Nội bị xác định là người cùng tham gia chuẩn bị ma túy trong tiệc có ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn tại đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Một tuần sau vụ ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ án.

Trần Đức Phong thời điểm bị bắt và khi còn đang thi đấu pickleball

Trong đó, Trần Đức Phong (36 tuổi, trú P.Ngọc Hà, Hà Nội), còn được biết đến với biệt danh Phong "Coca", được xác định là một trong những người chuẩn bị ma túy tổng hợp để tổ chức "tiệc ma túy" tại cơ sở lưu trú TiTi Beach trên đảo Cát Bà.

Theo điều tra ban đầu, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" gồm: Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải), Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM).

Riêng Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Minh Trang (30 tuổi, vợ Phong Coca) bị khởi tố về tội "không tố giác tội phạm".

Nhóm người tham gia tổ chức, sử dụng ma túy, trong đó có ca sĩ Miu Lê bị bắt giữ

Cơ quan điều tra xác định, TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, khai thác kinh doanh. Trong các ngày từ 7 - 9.5, An mời ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An cùng vợ chồng Trần Đức Phong ra đảo Cát Bà vui chơi.

Sau đó, Phong "Coca" rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp gồm ketamine và "nước vui" để cả nhóm sử dụng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 9.5, Trần Đức Phong pha "nước vui" vào cốc, còn Nam đánh mịn ketamine để cả nhóm 6 người cùng sử dụng tại cơ sở lưu trú bên bãi tắm Tùng Thu.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Trần Đức Phong từng là cái tên nổi bật của cầu lông Việt Nam. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ nhỏ, từng gây chú ý khi trở thành kiện tướng đơn nam trẻ tuổi của cầu lông Hà Nội năm 2007 và giành nhiều huy chương tại các giải trẻ toàn quốc.

Đến tháng 9.2023, Trần Đức Phong chuyển sang thi đấu pickleball và nhanh chóng được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Phong Coca" nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Liên quan vụ án, Công an TP.Hải Phòng cũng đã tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án liên quan ca sĩ Miu Lê và Phong "Coca" đang được mở rộng điều tra.

Ca sĩ Miu Lê bị Công an TP.Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan vụ nhiều người dương tính ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

