Miu Lê bị khởi tố, tạm giam: Công ty quản lý nói gì?

Như Thanh Niên thông tin, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị này cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Phản hồi từ công ty quản lý của Miu Lê

Trước diễn biến mới của vụ việc, phía công ty quản lý của Miu Lê khẳng định quan điểm nhất quán là thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn vị này khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

“Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng”, đơn vị này cho hay.

Bên cạnh đó, công ty quản lý của Miu Lê khẳng định trong giai đoạn này sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Đơn vị vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Chúng tôi xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này”, phía đơn vị này chia sẻ thêm.

Trước đó, phía công ty quản lý từng 2 lần lên tiếng về vụ việc của ca sĩ Miu Lê gây xôn xao thời gian qua. Cụ thể, khi nữ ca sĩ vướng lùm xùm, đơn vị này cho biết hiện đang khẩn trương phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, đồng thời xử lý vụ việc theo hướng chính xác, khách quan nhất.

Ngày 14.5, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng, đối với trường hợp của Miu Lê, cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Thời điểm đó, công ty quản lý của Miu Lê cho biết dù không bị khởi tố hình sự, nhưng phía công ty và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. "Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", đơn vị này chia sẻ.