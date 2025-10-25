Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt: Cái giá của việc 'câu view' bất chấp

Thạch Anh
Thạch Anh
25/10/2025 18:14 GMT+7

Liên quan đến vụ chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt, nhiều cư dân mạng cho rằng cần xử lý nghiêm để làm gương, tránh trường hợp vì câu view mà bất chấp pháp luật.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 25.10, Công an TP.HCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm". Người này bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" tên Lê Anh Điệp, 30 tuổi, quê Ninh Bình. Theo Công an TP.HCM, tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động, kêu gọi cứu trợ của nhiều cơ quan, tổ chức. Đáng chú ý, người này còn sử dụng những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa để xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt: Cái giá của việc 'câu view' bất chấp - Ảnh 1.

Vụ việc của chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" là bài học cho những trường hợp câu view bất chấp

Ảnh: CTV


Dân mạng nói về vụ 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt

Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận bởi trước đó, những clip của Lê Anh Điệp khiến người xem phẫn nộ, bức xúc. Việc chủ tài khoản này khai nhận động cơ chính là nhằm "câu like", "câu lượt xem, lượt tương tác" để trở nên nổi tiếng trên nền tảng TikTok trở thành đề tài bàn luận. Nhiều người ngán ngẩm trước việc một số nhà sáng tạo nội dung vì mục đích nổi tiếng mà bất chấp đăng tải những thông tin sai lệch, trái với thuần phong mỹ tục hay gây chia rẽ. Với nhiều cư dân mạng, đây là cái giá phải trả cho việc xem thường pháp luật và cũng là tấm gương cho nhiều người sau này.

Bắt ‘Tàng Keng Ông Trùm’ vì kỳ thị vùng miền để thành idol TikTok

Một người dùng bày tỏ: “Không thể chịu nổi những thể loại "câu like" bất chấp như vậy”. Một dân mạng mỉa mai: “Chỉ vì "câu view" mà bất chấp, giờ thì cho bỏ thói ngông”. “Ngày xưa muốn nổi tiếng thì phải có một tài năng gì đó hơn người khác, giờ muốn nổi tiếng thì cứ lên mạng chửi, quái dị thiệt”, một người dùng bức xúc. Tài khoản khác bất bình: “Người ta làm TikTok để chia sẻ những điều hay, điều tốt đẹp hướng đến cộng đồng. Còn nước đi này tôi bó tay”. Tài khoản khác bày tỏ: “Ếch chết tại miệng là đây”.

Từ câu chuyện này, nhiều người cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của người dùng mạng xã hội trong việc đăng tải thông tin hay bình luận một cách văn minh, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những trường hợp chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác như một cách “thanh lọc” môi trường mạng.

Một người dùng chia sẻ: “Như vậy mới làm gương cho những ai phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội”. Tài khoản khác bày tỏ: “Ủng hộ cơ quan chức năng đã nhanh tay vào cuộc để răn đe những người như thế, để mạng xã hội trong sạch hơn”. “Hy vọng thức tỉnh được những người khác, đừng vì nổi tiếng mà bất chấp”, một người dùng ý kiến.

