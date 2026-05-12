Cục Điện ảnh nói gì về phim có Miu Lê đang chiếu ngoài rạp?

Tạo hình của Miu Lê trong phim Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh Ảnh: NSX

Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà. Thông tin này sau khi được chia sẻ lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đáng chú ý, thời điểm Miu Lê vướng phải lùm xùm đời tư, bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 có cô tham gia vẫn đang chiếu ngoài rạp. Trong dự án của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, người đẹp 9X đảm nhận một vai diễn quan trọng. Trước đó, cô cũng góp mặt trong các hoạt động quảng bá tác phẩm điện ảnh này. Do đó, nhiều khán giả thắc mắc “liệu số phận của Đại tiệc trăng máu 8 sẽ ra sao khi có diễn viên vướng điều tiếng?”.

Phản hồi của Cục Điện ảnh về phim có Miu Lê tham gia

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết phim Đại tiệc trăng máu 8 được cấp giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30.3.2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí phản ứng gắt trước lùm xùm đời tư của Miu Lê Ảnh: FBNV

Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ về việc Miu Lê liên quan đến ma túy. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể.

“Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành”, ông Đặng Trần Cường chia sẻ.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam hiện Đại tiệc trăng máu 8 vẫn chiếu ngoài rạp với 295 suất (ghi nhận ngày 12.5). Dù được nhận xét có câu chuyện mới mẻ cùng việc quy tụ dàn sao như Vân Sơn, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát… song doanh thu của tác phẩm này chỉ đạt hơn 32,5 tỉ đồng, có phần lép vế so với loạt phim ra mắt cùng thời điểm.

Liên quan đến câu chuyện của Miu Lê, hiện người đẹp 9X đã giới hạn bình luận trên fanpage có hơn 2,5 triệu lượt theo dõi. Trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin liên quan đến giọng ca Vì mẹ anh bắt chia tay. Thậm chí, nhiều người phản ứng đối với nữ ca sĩ khi cô vướng phải lùm xùm, ảnh hưởng đến hình ảnh được xây dựng trong nhiều năm qua.