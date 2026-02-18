Số phận phim của Trấn Thành trong ngày đầu ra rạp

Phòng vé Việt vào mùng 1 tết chứng kiến cuộc cạnh tranh của các dự án điện ảnh gồm Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Minh Beta), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn)...

Phim của Trấn Thành ra sao ở phòng vé?

Theo ghi nhận, phim Thỏ ơi của Trấn Thành bỏ xa các đối thủ về mặt doanh thu trên đường đua phim tết Ảnh: NSX

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, trong ngày đầu ra rạp, Thỏ ơi dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 30,4 tỉ đồng (tính đến 23 giờ ngày 17.2). Thành tích trên giúp nâng tổng doanh thu của phim do Trấn Thành làm đạo diễn lên 42,9 tỉ đồng.

Trước đó, dự án điện ảnh này phá kỷ lục khi trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, với 130.000 vé. Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng chia sẻ tin vui này, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ phim.

Sau Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ, phim Thỏ ơi là tác phẩm điện ảnh tiếp theo được Trấn Thành lựa chọn ra mắt trong dịp tết. Dự án quy tụ dàn sao gồm LyLy, Văn Mai Hương, Pháo, Vĩnh Đam, Quốc Anh…

Khi được hỏi về việc thay đổi phong cách so với những dự án trước, Trấn Thành cho biết anh xem đó là một phần tất yếu của sáng tạo. "Khi mình bắt đầu dám làm một cái gì đó thì rủi ro nó đã len lỏi vào trong đó rồi", anh chia sẻ. Thay vì lo lắng, nam đạo diễn chọn cách tập trung tối đa vào chất lượng sản phẩm, bởi với anh, làm tốt là trách nhiệm của bản thân, còn rủi ro là chuyện của thị trường.

Ngoài phim của Trấn Thành, cuộc cạnh tranh của Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở và Báu vật trời cho trên đường đua phim tết cũng gây tò mò cho người xem Ảnh: NSX

Về kinh phí, Trấn Thành tiết lộ con số đầu tư cho Thỏ ơi gần bằng phim Mai (tương đương hơn 45 tỉ đồng). Anh thừa nhận bản thân quá cầu toàn, sẵn sàng bỏ thêm tiền tỉ để quay lại hiện trường nếu chưa thực sự ưng ý, cốt để mang lại sản phẩm chỉn chu nhất cho khán giả.

Về việc phim được phân loại 18+, Trấn Thành cho biết: “Thành nghĩ làm phim phải làm cho tới, phải làm cho người ta tin được câu chuyện phim mà mình kể. Đừng để những con số làm giới hạn mình. Một bộ phim mang tâm lý nặng, với những câu bông đùa có tính tấn công tâm lý thì mang nhãn 18+ sẽ thuyết phục hơn nhiều".

Trước đó, khi nhận định về thị trường phim tết 2026, ông Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam cho rằng dù có những thời điểm lên, xuống nhưng phim Thỏ ơi của Trấn Thành có khả năng cao giữ vị trí đầu bảng, còn các dự án khác sẽ cố gắng chiếm lĩnh thị phần còn lại. "Cộng thêm với các tác phẩm quốc tế, thị trường phim tết năm nay sẽ rất sôi động", ông Dương nêu quan điểm.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 17.2, phim Trấn Thành dường như bỏ xa các đối thủ còn lại tại phòng vé Việt. Đứng vị trí thứ 2 là Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang với 9,7 tỉ đồng, giúp nâng tổng doanh thu lên 13,8 tỉ đồng. Trong khi đó, các dự án Báu vật trời cho và Mùi phở lần lượt đứng vị trí thứ 3 và thứ 4 với doanh thu trong ngày là 4,3 tỉ đồng và 3,5 tỉ đồng.