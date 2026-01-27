Nhã Phương hé lộ hành trình sinh con, động thái của Trường Giang gây chú ý

Trên trang cá nhân, Nhã Phương gây chú ý khi chia sẻ về hành trình sinh con lần 3 của mình. Theo nữ diễn viên thì “có những sự trùng hợp đến lạ lùng, sinh con 3 lần là 3 lần Ba Tí (cách gọi thân mật dành cho Trường Giang) đều không thể túc trực ngay bên cạnh theo đúng nghĩa đen”.

Sau khi hoàn thành công việc, Trường Giang trở về TP.HCM, tranh thủ vào viện để thăm người bạn đời Ảnh: FBNV

Theo Nhã Phương, thời điểm cô sinh con gái đầu lòng, Trường Giang đang trên máy bay. Đến khi sinh em bé thứ 2, nam nghệ sĩ đang bận rộn với lịch trình công việc, đến khi xuống sân khấu thì bé đã chào đời. Đến bé thứ 3, “Mười Khó” có lịch quay lúc 5 giờ sáng. “Vậy mà 1 - 2 giờ sáng vẫn không dám ngủ, cứ túc trực gọi điện để canh tôi sinh”, cô kể.

Sao phim Cây táo nở hoa cho biết dù không có mặt trực tiếp để chứng kiến khoảnh khắc con chào đời, Trường Giang vẫn theo dõi hành trình sinh con lần 3 của vợ qua màn hình điện thoại. Nhã Phương bật mí: “Khoảnh khắc ấy, qua màn hình nhỏ xíu thôi, mà cảm xúc của cả hai vợ chồng đều vỡ òa. Hành trình này dù có chút vất vả, chút khoảng cách địa lý, nhưng trái tim cả nhà mình luôn ở cạnh nhau. Mong rằng chặng đường phía trước, cả nhà mình sẽ luôn bên nhau, cùng nhau chứng kiến mọi khoảnh khắc đầu đời tuyệt vời của các con”.

Hành trình sinh con của Nhã Phương

Cùng thời điểm này, Nhã Phương đăng tải đoạn video ghi lại hành trình đón con thứ 3 của hai vợ chồng. Cụ thể vào ngày 23.1, sao nữ 9X bắt đầu chuyển dạ, trong khi Trường Giang đang công tác tại Đà Nẵng. Trước đó, bác sĩ từng nói em bé sẽ đợi ba về, nhưng con lại ra đời sớm hơn dự kiến nên Trường Giang chỉ biết gọi điện hỏi han vợ qua điện thoại.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Nhã Phương - Trường Giang Ảnh: NVCC

Thấy chồng rơi nước mắt vì thương vợ, Nhã Phương an ủi: "Không sao, mẹ đi được. Ba xong lúc nào thì chạy về lúc đó thôi. Giờ ba cứ ngủ đi, rồi mai còn đi làm". Dù cố gắng động viên người bạn đời nhưng sao phim Cây táo nở hoa cũng không giấu được xúc động. Sau khi trở về TP.HCM, Trường Giang tranh thủ đưa 2 con lớn vào bệnh viện thăm Nhã Phương. Khoảnh khắc hạnh phúc của bộ đôi diễn viên khiến nhiều người xúc động.

Cách đây không lâu, Nhã Phương từng tiết lộ nhiều tháng qua, Trường Giang tất bật chăm chút cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng do anh đạo diễn kiêm đóng chính. Khó khăn lắm, vợ chồng nghệ sĩ mới thu xếp được hơn hai ngày nghỉ cuối năm, đưa các con lên Đà Lạt nghỉ dưỡng và cùng nhau lưu giữ một cột mốc của gia đình, trước khi cô sinh con thứ 3.

Trước đó, khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Nhã Phương tâm sự hạnh phúc lớn nhất của cô là được làm hậu phương cho người bạn đời, tập trung chăm sóc con cái. “Tôi cũng muốn đồng hành với anh trong công việc. Đã 6 năm rồi, anh Giang mới quay lại với điện ảnh và đây là một bộ phim tâm huyết của anh. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích", cô nói.