NSƯT Chiều Xuân tiết lộ cuộc sống ở tuổi U.60

NSƯT Chiều Xuân sinh năm 1967, bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ sớm. Trong sự nghiệp, cô tham gia nhiều dự án phim như Dòng sông khát vọng, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm, Mẹ chồng tôi, Tình biển... Ngoài ra, diễn viên 59 tuổi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Niềm hạnh phúc của NSƯT Chiều Xuân

Ở tuổi U.60, Chiều Xuân vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ thêm về lý do chăm chỉ làm nghề, nữ diễn viên bộc bạch “chỉ tiếc là bản thân không được làm nhiều hơn thôi”. Cô chia sẻ thêm bản thân đã từ bỏ những thú vui cá nhân để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Nữ nghệ sĩ trải lòng: “Những công việc mà đã gọi là đam mê thì không biết mệt”.

Nhan sắc rạng rỡ ở tuổi U.60 của NSƯT Chiều Xuân Ảnh: FBNV

Ngoài công việc nghệ thuật, nghệ sĩ Chiều Xuân còn tất bật với vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Ở tuổi U.60, niềm vui của nữ nghệ sĩ là được quây quần bên gia đình, chăm sóc cho các cháu. Diễn viên phim Đèn âm hồn bộc bạch: “Bây giờ bắt đầu đến lúc tôi chờ đợi con mình trưởng thành và mong các cháu khôn lớn”. Một ngày không đi diễn, Chiều Xuân muốn dành thời gian cho chuyện chăm sóc vườn tược để cùng gia đình tham gia các hoạt động như trồng cây, câu cá…

Nói về cuộc sống bình yên hiện tại, diễn viên phim Đèn âm hồn cho rằng sự bình yên sẽ đến khi bản thân biết trân trọng và hết lòng với nó. Nữ nghệ sĩ chia sẻ đó là sau quãng thời gian miệt mài với công việc, cả gia đình cùng quây quần nấu những bữa ăn ngon. “Những giây phút đó đáng giá lắm. Hay khi sau những giờ làm việc vất vả, vợ chồng chúng tôi trao đổi công việc hay những vấn đề xã hội”, NSƯT Chiều Xuân bày tỏ thêm.

Tiết lộ thêm về cuộc sống hôn nhân, nữ nghệ sĩ cho biết xuất phát điểm cô là người ngưỡng mộ chồng bởi vốn kiến thức và sự kiên định. Do đó, Chiều Xuân luôn chọn cách lắng nghe, học hỏi từ người bạn đời. “Khi ở cạnh, chúng tôi chia sẻ nhiều chuyện lắm. Thậm chí có lúc tôi cảm giác thời gian không đủ để cả hai nói chuyện với nhau. Chúng tôi tâm sự về công việc mình vừa làm, chẳng hạn như việc dàn dựng một chương trình hay tham gia một dự án phim. Những ngày chồng ra mắt các dự án, ngoài là một người bạn đồng nghiệp, tôi đồng hành với tư cách là một người vợ”, nghệ sĩ 59 tuổi cho hay.

Dù bận rộn với công việc song nữ nghệ sĩ vẫn dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ Ảnh: FBNV

Theo nữ diễn viên, chồng cô trong nghề và trong hôn nhân có những nét tính cách khác nhau. Cụ thể khi làm việc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là người quyết liệt, có những tiêu chuẩn không thay đổi. Còn trong gia đình, chồng nữ diễn viên lại rất nhẹ nhàng, tình cảm. “Anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn, lo lắng cho vợ con”, NSƯT Chiều Xuân bộc bạch.

Có con gái xinh đẹp, hát hay, NSƯT Chiều Xuân mong muốn con có thể tự phát triển bằng chính năng lực của mình. Nữ nghệ sĩ tâm sự với chúng tôi: “Những chia sẻ của hai vợ chồng cũng phải tế nhị. Thay vì để con phải nghe theo những gợi ý hoặc làm theo những sắp xếp của bố mẹ thì sẽ khiến cháu bị mất tự do. Cho nên tôi luôn để con thoải mái với những lựa chọn của mình để bé trưởng thành hơn”.

Khi con trưởng thành, NSƯT Chiều Xuân cũng dành thời gian để ý, chia sẻ với Hồng Khanh về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, bà cho rằng để can thiệp vào cuộc sống riêng của con là không dễ dàng. “Tôi không để con cảm thấy rằng lòng tốt của mình lại trở thành sự ngăn cản. Hai vợ chồng tôi phải luôn suy nghĩ để làm sao có thể góp ý kiến, gần gũi con hơn”, cô trải lòng.