Nghệ sĩ Chiều Xuân nói lý do quyết tham gia casting phim Lý Hải

Nghệ sĩ Chiều Xuân vỡ òa khi trúng vai trong Lật mặt 8 Ảnh: ĐPCC

Lý Hải vừa tổ chức buổi công bố dự án và dàn diễn viên của Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Dàn diễn viên chính của dự án này đa số đều góp mặt tại sự kiện, gồm NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Chiều Xuân, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Ngọc Tưởng, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh, Ammy Minh Khuê, Thùy Anh... Trong đó có nhiều gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Yuno BigBoi, Anh Tú, Đoàn Thế Vinh, Hồ Đông Quan, Lê Tuấn Khang... Tuy nhiên, nhân vật mà các diễn viên thể hiện đều chưa được tiết lộ.

Với nhiều gương mặt mới, Lý Hải cũng chọn cách tiếp cận khác biệt, để họ tự do thể hiện mình. Nam đạo diễn cho hay: "Tôi đã quen làm việc với các diễn viên mới, thậm chí chưa từng đóng phim. Lý do tôi tổ chức casting là đã tìm một nhân tố mới hợp với nhân vật mà mình đang tìm. Quan niệm của tôi là phải tìm người hợp vai chứ không phải vì danh tiếng. Tôi luôn để cho bạn đọc kịch bản rồi tự sáng tạo rồi tôi mới chỉnh sửa cho phù hợp với kịch bản. Đây là lý do tôi làm tiền kỳ rất kỹ với các bạn để khi ra trường quay, mọi người không phải mất nhiều thời gian và không lệch khỏi đường dây".

Lý Hải khẳng định anh tìm diễn viên hợp vai chứ không phải vì danh tiếng Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện, NSƯT Kim Phương cho biết bà rất vui khi được tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Nữ nghệ sĩ quan niệm dù vai lớn hay nhỏ cũng phải tìm tòi để thể hiện nhân vật tốt nhất. Trong khi đó, NSƯT Hữu Châu chia sẻ chỉ cần Lý Hải mời thì nam nghệ sĩ sẽ nhận lời. Nghệ sĩ Hữu Châu nói thêm: "Thực ra tôi biết Lý Hải từ hồi còn học trường sân khấu. Mọi người không biết chứ Lý Hải thực tế đã tốt nghiệp diễn viên khoa Kịch nói. Hồi đó có một lần Lý Hải chở tôi bằng xe máy từ Sài Gòn về tới Mỹ Tho. Về đến nơi thì lưng tôi không thẳng nổi nữa. Nhờ cái kỷ niệm này của hai anh em mà Lý Hải gọi là tôi nhận".

Về phía NSƯT Chiều Xuân, nữ nghệ sĩ tiết lộ đã chủ động tham gia casting online dự án mới của Lý Hải. Diễn viên sinh năm 1967 cho biết bản thân đã xem và rất thích các phần Lật mặt trước đó. Vì từng lỡ một vai trong Lật mặt 7 nên khi thấy thông tin casting online của Lật mặt 8: Vòng tay nắng, nghệ sĩ Chiều Xuân liền nhờ các con quay clip gửi cho Lý Hải để kịp thời hạn. "Dù tôi đã làm việc với các bạn nhiều nhưng tôi vẫn gửi vô hộp thư chung vì không muốn có sự ưu ái gì hết. Khi được ê kíp gọi điện thì tôi mới vỡ òa vì đã vượt qua được chính mình", nữ nghệ sĩ Hà thành chia sẻ.

Không chỉ nghệ sĩ Chiều Xuân, dàn diễn viên như Long Đẹp Trai, Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên... đều tham gia casting để có cơ hội góp mặt trong phần 8 của Lật mặt. NSƯT Tuyết Thu tiết lộ: "Khi đi casting, tôi cũng như tờ giấy trắng, không biết vai gì, diễn ra sao. Sau đó thì anh Hải có cho tôi một tiểu phẩm diễn giống như hồi thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu thôi. Khi về thì tôi cũng hồi hộp chờ đợi. Khi nghe tin được tham gia phim thì tôi rất vui và hạnh phúc vì được làm việc cùng một người anh mà mình yêu mến từ hồi đi học".

Dàn diễn viên quen mặt với khán giả cùng tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh chia sẻ của dàn diễn viên, Lý Hải cũng tiết lộ một vài ý nghĩa đằng sau tên phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Anh cho biết bối cảnh chính của phim ở Bình Thuận và Ninh Thuận, nơi có rất nhiều nắng và gió. Trong poster của Lật mặt 8 có hình ảnh cây xương rồng, tượng trưng cho việc dù thời tiết khắc nghiệt thì con người vẫn vươn lên và nở hoa. "Với cái tên Vòng tay nắng, nếu tinh ý thì mọi người có thể đoán được nội dung phim. Vòng tay đại diện cho sự chia sẻ, khi buồn, khi vui, khi hụt hẫng thì ta đều cần một vòng tay. Còn nắng đại diện cho sự ấm áp, sự sống. Vì thế mà phim có tên Vòng tay nắng", đạo diễn chia sẻ.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng sẽ chính thức bấm máy vào ngày 9.12. Phim do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim. Dự án dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30.4.2025.