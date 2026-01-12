Ca sĩ Hoàng Bách tiết lộ cuộc sống ở tuổi 46

Sau một thời gian tập trung vào các sản phẩm âm nhạc, Hoàng Bách trở lại làm giám khảo chương trình Tỏa sáng sao đôi. Đối với nam ca sĩ, đây còn là cơ hội để truyền tải kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Ở giai đoạn hiện tại, Hoàng Bách cho biết anh đang tập trung gần như toàn bộ năng lượng cho công việc và gia đình. Đặc biệt trong năm vừa qua, những sản phẩm của anh liên tục được đón nhận tích cực, mang đến nhiều động lực để cống hiến.

Hoàng Bách ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi, lên sóng ngày 14.1 trên THVL1 Ảnh: NSX

Song song với âm nhạc, tổ ấm nhỏ luôn là trung tâm trong cuộc sống của Hoàng Bách. Nam ca sĩ tự nhận mình là người hướng về gia đình và từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tết với anh gần như là quãng thời gian trọn vẹn dành cho những người thân yêu.

Nam ca sĩ tâm sự: “Tôi là người hướng về gia đình nên càng trân quý thời gian hơn, đặc biệt là khi con lớn, tôi càng hiểu khoảnh khắc bên cạnh con càng quý giá. Bởi vì sau này con sẽ có cuộc sống riêng và thời gian con dành cho tôi sẽ ít đi. Mẹ tôi cũng sắp bước vào tuổi 85 nên với tôi, thời gian dành trọn vẹn cho gia đình vào dịp tết là điều tiên quyết”.

Nguyên tắc dạy con của Hoàng Bách

Hoàng Bách tiết lộ hai người con lớn của anh đều được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Tuy nhiên, con trai lớn là Hoàng Minh (tên thân mật là Tê Giác) có dự định sẽ theo học về ngành kinh tế, luật. Trong khi đó, cô con gái thứ hai có vẻ gắn bó với nghệ thuật nhiều hơn khi thích học nhảy, học hát và sáng tác như một phiên bản thu nhỏ của nam ca sĩ. Riêng con út vẫn còn bé nên vẫn chưa định hình được niềm yêu thích của mình.

Hoàng Bách khẳng định anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con. Bởi đối với nam ca sĩ, điều quan trọng nhất là con được làm những gì mình yêu thích. “Tôi không bắt ép các con mà muốn con xem âm nhạc như một sở thích và tương lai sẽ trả lời. Bởi vì người quyết định chính là các con chứ không phải là bố mẹ. Hai con lớn đều được học nhạc, việc có âm nhạc trong người đã là một may mắn lớn trong đời, dù sau này con có theo nghề hay không”, Hoàng Bách chia sẻ.

Hoàng Bách tiết lộ định hướng của các con: cậu cả theo đuổi kinh tế, luật, cô hai đam mê ca hát Ảnh: NSX

Nhắc lại dấu ấn đặc biệt khi cùng con trai Tê Giác tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế nhiều năm trước, Hoàng Bách cho biết sau show thực tế đó, anh nhận được nhiều lời mời khác. Tuy nhiên, nam ca sĩ cảm thấy những ký ức đẹp ấy là đủ. Mỗi khi nhận được lời mời, Hoàng Bách luôn cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên mong muốn của các con và điều kiện công việc của bản thân.

Hoàng Bách cho biết các con cần được lớn lên trong đầy đủ yêu thương, được chăm sóc cả về tinh thần lẫn sức khỏe, đặc biệt là được tôn trọng và biết tôn trọng mọi người xung quanh. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng dạy các con phải biết trân trọng những điều mình đang có và ý thức rằng việc là con của một nghệ sĩ cần có những chuẩn mực nhất định. Dẫu giọng ca Vệt nắng cuối trời không muốn các con cảm thấy gánh nặng nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một thực tế cần được nhận thức đúng đắn.

Ở tuổi hiện tại, định nghĩa về thành công của Hoàng Bách cũng trở nên giản dị hơn. Nam ca sĩ bộc bạch: “Thành công của tôi trong giai đoạn này là sáng sớm thức dậy với một cơ thể khỏe mạnh, một nguồn năng lượng tích cực trong suy nghĩ, có công việc để làm, được gặp khán giả, được tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình. Tôi đã đi qua những lúc chói sáng nhất cũng như những lúc khó khăn nhất, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điều may mắn nhất là tôi vẫn đang bước đi từng ngày trên con đường làm nghề mà không dừng lại hay lạc hướng”.