Lý do khiến Hoa hậu Ngọc Hân bật khóc trên truyền hình

Tập 167 chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Dàn khách mời gồm Hoa hậu Ngọc Hân và vận động viên Đỗ Kim Phúc cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Dàn khách mời xót xa trước hoàn cảnh của em Đặng Hồng Ngọc ẢNH: NSX

Trong chương trình, hoàn cảnh em Đặng Hồng Ngọc khiến nhiều người xót xa. Khi mẹ mang thai 8 tháng, gia đình gặp tai nạn giao thông khiến cha qua đời. Năm em 3 tuổi, mẹ đi bước nữa, dù vẫn quan tâm nhưng do hoàn cảnh khó khăn và phải nuôi thêm ba con nhỏ, mẹ không có điều kiện trợ giúp kinh tế cho Hồng Ngọc.

Từ nhỏ, cô bé sống cùng ông bà nội là Đặng Văn Thảo và Nguyễn Thị Thu. Hai ông bà làm ruộng, chỉ có hai sào lúa đủ ăn. Năm 2018, ông bà vay vốn mua bò nuôi, sau gần hai năm mới bán được bê con với giá 13 triệu đồng, là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.

Năm 2021, Ngọc được chẩn đoán mắc bệnh giảm tiểu cầu và phải điều trị định kỳ. Cứ 6 tháng, ông bà đưa em đi khám, chi phí khoảng 5 triệu đồng mỗi lần. Khi thời tiết thay đổi hoặc cơ thể mệt mỏi, bệnh khiến em yếu đi, có lúc đang học thì đơ người, không nói được. Dù vậy, Ngọc vẫn kiên cường đến trường, chăm chỉ học tập và nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc. Năm 2024, Ngọc là một trong 20 học sinh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được tuyên dương tại Văn phòng Quốc hội ở Hà Nội.

Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân bật khóc trên sóng truyền hình ẢNH: NSX

Ngọc Hân và dàn khách mời trải lòng

MC Dương Hồng Phúc xúc động trước hoàn cảnh thiếu thốn của em Hồng Ngọc, đồng thời ngưỡng mộ tình cảm gắn bó giữa cô bé và ông bà. Sự hiểu chuyện của Hồng Ngọc khi thương ông bà mà tự thấy mình là gánh nặng, khiến anh nghẹn lòng. Nam MC động viên em suy nghĩ tích cực, nhấn mạnh dù khó khăn, ông bà luôn tự hào về cô bé chăm ngoan, học giỏi và biết suy nghĩ.

Hoa hậu Ngọc Hân xúc động, xót xa trước những thiệt thòi mà em Ngọc trải qua. Nàng hậu chia sẻ: “Là một người mẹ vừa sinh con 2 tháng, tôi rất xót khi biết Ngọc lớn lên thiếu tình cha và sự chăm sóc của mẹ. Tôi chỉ mong ông bà và cháu có nhiều sức khỏe. Ngọc rất hiểu chuyện, nên mong cháu cố gắng học giỏi để thực hiện ước mơ và chăm lo cho ông bà sau này”.

Vận động viên Đỗ Kim Phúc nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Hồng Ngọc, lo lắng cho sức khỏe của ông bà - những người đã tần tảo nuôi dưỡng cô bé. Anh liên tục động viên, cùng khán giả gửi lời khích lệ, tiếp thêm động lực để Ngọc mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, đồng thời tin tưởng nghị lực của em sẽ giúp em thành công trong tương lai.