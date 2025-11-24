Hoa hậu Ngọc Hân khoe dáng thon gọn, tiết lộ sự thay đổi sau khi sinh con

Hoa hậu Ngọc Hân khoe vóc dáng thon gọn sau gần 3 tháng sinh con Ảnh: Hoàng Vân

Trái tim cho em là chương trình do Đài truyền hình Việt Nam khởi xướng với mục đích quyên góp tiền hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau 17 năm hoạt động, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho gần 7.600 trẻ em, tổ chức khám sàng lọc gần 190.000 trẻ em và huy động hơn 250 tỉ đồng từ cộng đồng. Ngọc Hân là một trong những người đẹp đã đồng hành, gắn bó với chương trình suốt nhiều năm qua.

Tại buổi ghi hình, Ngọc Hân cùng các nghệ sĩ khách mời đã có dịp nhìn lại hành trình 17 năm của chương trình Trái tim cho em. Thậm chí, nàng hậu còn rơi nước mắt khi xem lại những thước phim xúc động về các em bé đã mổ tim thành công.

Người đẹp đã ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ mổ tim Ảnh: Hoàng Vân

Khi được MC Hạnh Phúc hỏi về cảm xúc tham dự, Ngọc Hân bày tỏ từ lúc có con, cô trở nên nhạy cảm, mau nước mắt và đồng cảm sâu sắc với các bà mẹ có con không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. "Con trai của tôi từng nằm viện vài ngày vì viêm phế quản, bị chọc ven, phải thở oxy mà tôi đã xót đến mức bật khóc. Nên nhìn các bé bị tim, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, tôi càng đau lòng hơn", cô nói. Ngọc Hân quyết định ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ của chương trình với mong muốn hỗ trợ phần nào cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh sớm được phẫu thuật để có trái tim khỏe mạnh.

Ngọc Hân hội ngộ dàn người đẹp

Trước khi đến buổi gala, Ngọc Hân còn chuẩn bị trang phục cho đa số các khách mời như Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 (Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi), Hoa hậu Lương Kỳ Duyên, diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà… Các người đẹp, diễn viên, ca sĩ đều mặc áo dài trong bộ sưu tập Liên hoa khoa bảng do Ngọc Hân thiết kế. Trên mỗi bộ áo dài, họa tiết hoa sen được cô thể hiện đa dạng bằng nghệ thuật thêu tay tỉ mỉ, kết hợp với phom dáng áo dài vừa cổ điển vừa hiện đại.

Thanh Hương, Lương Thanh, Trúc Linh... khoe sắc trong thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân Ảnh: Hoàng Vân

Người đẹp sinh năm 1989 tự tin đọ dáng bên Top 3 Hoa hậu Việt Nam Ảnh: Hoàng Vân

Buổi gala cũng là dịp Ngọc Hân tái ngộ với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô từng có cơ hội tiếp xúc với Hoa hậu Trúc Linh và hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tại vòng chung khảo cuộc thi. “Tôi có ấn tượng tốt về Trúc Linh khi lần đầu gặp gỡ ở hậu trường vòng chung khảo. Đây là một cô gái không chỉ có ngoại hình nổi bật, đặc biệt đôi mắt rất sáng và thần thái, cách ứng xử khéo léo, có tư duy thông minh. Hy vọng rằng trong vài năm tới, Trúc Linh sẽ tỏa sáng như đúng những gì tôi kỳ vọng”, Ngọc Hân chia sẻ.

Bản thân Trúc Linh rất trân trọng tình cảm mà "đàn chị" dành cho mình. Kể từ khi đăng quang đến nay, cô cùng hai á hậu Châu Anh, Vân Nhi năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng và không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức cũng như kỹ năng trình diễn. Cả ba vẫn đang vừa làm việc vừa theo đuổi việc học và lựa chọn những hướng đi cho tương lai.