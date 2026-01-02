Cuộc sống bận rộn của bà mẹ 3 con Kate Middleton

Dù xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham trong lễ Trooping the Colour, hòa mình theo giai điệu của Lionel Richie tại buổi hòa nhạc mừng lễ đăng quang hay cổ vũ các vận động viên Anh thi đấu, ba người con của Hoàng tử William và Công nương Kate luôn mang đến bầu không khí tươi sáng cho mỗi sự kiện hoàng gia. Tuy nhiên, những nụ cười rạng rỡ, sự tự tin và lễ nghi chuẩn mực ấy không phải ngẫu nhiên mà có, mà là kết quả từ cách nuôi dạy đầy tâm huyết của Kate - một người mẹ luôn trực tiếp đồng hành và bảo vệ con cái trước áp lực của cuộc sống hoàng gia, Mirror đưa tin ngày 1.1.

Phía sau hình ảnh Công nương chuẩn mực là một người mẹ tận tâm

"Kate là một người mẹ vô cùng yêu thương con và cô ấy cùng William thực sự là những bậc phụ huynh tuyệt vời. Sau những cánh cửa khép kín, cô ấy vẫn tất bật với việc đưa đón con đi học, kèm bài tập về nhà, sắp xếp các buổi chơi cùng bạn bè, các câu lạc bộ ngoại khóa và cả những lúc các con rơi nước mắt, giống hệt như bao gia đình khác. Những người từng gặp Kate tại các hoạt động ngoài đời cho biết cô ấy ăn mặc rất giản dị, với quần jeans, giày bệt và gần như không trang điểm", chuyên gia hoàng gia Katie Nicholl chia sẻ.

Dù bận rộn với những nhiệm vụ hoàng gia nhưng Kate Middleton luôn dành nhiều thời gian trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy các con Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Kate và William không sử dụng đội ngũ nhân viên ở cố định trong lâu đài Windsor, đồng thời cố gắng duy trì một cuộc sống đời thường, gần gũi cho các con George, Charlotte và Louis. "Chúng tôi luôn ngồi lại trò chuyện với nhau, các con cũng không dùng điện thoại", William từng tiết lộ trong chương trình The Reluctant Traveler của Eugene Levy.

Giống như nhiều đứa trẻ khác, ba con nhà Hoàng tử William rất thích nướng bánh. Kate từng chia sẻ đoạn video đáng yêu ghi lại cảnh các con cùng cô làm bánh cupcake cho buổi tiệc đường phố nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II quá cố.

Hoàng tử William và Hoàng tử George là những fan cuồng nhiệt của đội bóng Aston Villa Ảnh: BESTIMAGE

Công nương xứ Wales cũng rất yêu thích nấu ăn và luôn sẵn sàng tự tay chuẩn bị bánh cho các dịp sinh nhật trong gia đình. "Tôi rất thích làm bánh. Đó đã trở thành một truyền thống, khi tôi thường thức đến nửa đêm với rất nhiều bột bánh và kem trang trí, làm quá tay một chút nhưng tôi thực sự rất thích", Kate từng chia sẻ trong chương trình A Berry Royal Christmas.

Bên cạnh đó, việc nhào bột làm pizza cũng là hoạt động được George và Charlotte đặc biệt yêu thích vì có thể thoải mái lấm bẩn tay. Trong một chuyến công du Bắc Ireland, Kate còn tiết lộ cả gia đình từng thử ép táo tại nhà. "Đó là một trải nghiệm rất vui với các con, dù khá bừa bộn", cô cười chia sẻ.

Tinh thần thể thao cũng là một phần quan trọng trong đời sống gia đình Hoàng tử xứ Wales. George thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu bóng bầu dục quốc tế và là người hâm mộ cuồng nhiệt của câu lạc bộ bóng đá Aston Villa, nơi cậu thường cùng cha theo dõi thi đấu. William tiết lộ rằng mỗi khi đội bóng chơi không tốt, anh thường di chuyển quanh nhà và đổi vị trí chỗ ngồi của các con với hy vọng "đổi vận".

Công nương Kate luôn khuyến khích các con tham gia các hoạt động thể thao và hoạt động ngoài trời Ảnh: AFP

Kate từng chơi tennis, khúc côn cầu và chèo thuyền buồm khi còn trẻ và cô luôn khuyến khích các con vận động. George và Louis chơi bóng đá, trong khi Charlotte theo đuổi khúc côn cầu và đặc biệt yêu thích thể dục dụng cụ. Kate từng cho biết Charlotte rất đam mê bộ môn này và thường xuyên thực hiện các động tác nhào lộn, trồng cây chuối, giúp rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phối hợp.

Thời gian dành cho gia đình luôn được Kate và William đặt lên hàng đầu. Các kỳ nghỉ của các con cũng được giữ kín, tránh xa ống kính truyền thông. Những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ cho thấy cả gia đình cùng đi dạo vùng quê hoặc vui chơi tại bờ biển Norfolk (Anh).

Kate hiện là đồng chủ tịch phong trào Hướng đạo sinh và bày tỏ mong muốn các con mình sẽ tham gia. Cô từng nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin, kỹ năng sống và cái nhìn toàn diện cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Công nương xứ Wales cũng đặc biệt coi trọng sự sáng tạo. Tháng 9.2025, Kate tiết lộ ba con đã dành cả mùa hè để làm đồ thủ công khắp ngôi nhà. Cô từng chia sẻ những bức chân dung do các con vẽ và khuyến khích các bậc phụ huynh cùng con sáng tạo, coi đó là cách kết nối đầy ý nghĩa.

Các con của Kate Middleton được nuôi dạy trong môi trường cân bằng giữa nhiệm vụ hoàng gia và đời sống thường nhật Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Trong hơn một thập kỷ qua, Kate dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về sự phát triển trong những năm đầu đời của trẻ em, lĩnh vực mà cô theo đuổi nghiêm túc kể từ khi thành lập Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Quỹ Hoàng gia vào năm 2021. Kiến thức này cũng giúp cô xử lý một cách thấu đáo khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình với các con.

Theo chuyên gia hoàng gia Katie Nicholl, William và Kate luôn giữ mối quan hệ cởi mở, trung thực với con cái và đã lựa chọn cách giải thích về căn bệnh ung thư của Kate sao cho phù hợp với lứa tuổi, tránh gây hoang mang. Họ nỗ lực bảo vệ con khỏi sự xâm nhập của truyền thông, giữ cho các con cảm giác an toàn và ổn định.