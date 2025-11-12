Nữ hoàng Elizabeth từng lo ngại William sẽ trở thành vị vua ích kỷ

Theo trích đoạn trong cuốn sách The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival của tác giả Robert Jobson, được Daily Mail đăng tải độc quyền, Nữ hoàng Elizabeth II từng nhiều lần cảm thấy khó chịu với tính cách cứng nhắc của William, điều mà bà cho rằng có thể khiến anh mất đi sự mềm mại và linh hoạt cần có của một vị vua.

William -người cha tận tâm hay vị hoàng tử mẫu mực của công chúng?

Tháng 7.2022, khi 96 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth II dự định tham dự lễ khai trương cơ sở chăm sóc Hospice Thames ở Berkshire, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với bà. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra buổi lễ, bà cảm thấy sức khỏe yếu nên nhờ William thay mặt mình tham dự.

Dù lịch trình của anh có thể điều chỉnh được, William đã từ chối với lý do bận chăm con. Điều này khiến nữ hoàng không chỉ thất vọng mà còn bực bội. Theo tác giả Robert Jobson, bà đã nói đầy ẩn ý: "Chẳng phải đó là việc của vú em và đội ngũ an ninh à?".

Không muốn làm ai thất vọng, bà vẫn quyết định tham dự cùng Công chúa Anne. Đây trở thành sự kiện cuối cùng của bà tại Anh, trước khi qua đời ngày 8.9.2022.

Đối với cố Nữ hoàng Anh, việc Hoàng tử William đặt gia đình lên trước bổn phận hoàng gia là một lựa chọn mang tính ích kỷ Ảnh: PA Wire

Sự việc cho thấy rõ lựa chọn ưu tiên của William là gia đình. Năm 2022, anh chỉ thực hiện 190 nhiệm vụ hoàng gia, ít hơn nhiều so với 497 nhiệm vụ của Vua Charles. Giai đoạn vợ anh - Công nương Kate điều trị ung thư, William thậm chí còn xin giảm lịch làm việc xuống chỉ còn 10 nhiệm vụ trong phần còn lại của năm 2024, song yêu cầu này bị Vua Charles từ chối với lời nhắc: "Hãy suy nghĩ lại".

Theo cựu thư ký báo chí của Hoàng tử Harry và Meghan - Jason Knauf, cả William và Kate không mấy hứng thú với danh tiếng hay sự nổi tiếng. Ông cho rằng họ chỉ muốn làm tốt vai trò của mình vì lý do đúng đắn, không vì ánh hào quang.

Nữ hoàng Elizabeth II trong lần xuất hiện cuối cùng tại sự kiện ở Anh trước khi qua đời năm 2022 Ảnh: PA Wire

Từ lâu, William đã thể hiện mong muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong một chương trình của BBC năm 2018, anh thừa nhận bản thân muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống - điều mà cha anh, Vua Charles ít khi làm được.

Cựu phóng viên hoàng gia Jennie Bond nhận định William có cách tiếp cận rất khác so với các thế hệ trước, ưu tiên dành trọn cuối tuần và kỳ nghỉ cho vợ con. Bà nói: "Anh ấy không phải người nghiện công việc như Vua Charles. Anh hiểu giá trị của gia đình và là một người cha thực sự tận tâm".

Sau khi Công nương Kate công khai bệnh ung thư, William càng trở nên gần gũi hơn với các con. Anh thường xuyên đưa đón chúng ở cổng trường, tạm dừng nhiều công việc để ở bên gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với diễn viên Eugene Levy, William còn tiết lộ rằng các con của ông không được dùng điện thoại di động và bữa tối gia đình là điều bắt buộc.

Hoàng tử William và Công nương Kate luôn đề cao giá trị gia đình trong mọi quyết định Ảnh: PA Wire

"Điều quan trọng nhất với tôi là gia đình. Nếu trẻ em không được lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, ổn định, chúng sẽ gặp khó khăn khi trưởng thành", William bày tỏ.

Giữa thời điểm hoàng gia đối mặt nhiều biến động, Hoàng tử William được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho thế hệ mới - một vị vua vừa tận tụy với hoàng gia, vừa gắn bó với gia đình.