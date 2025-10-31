Hoàng tử William và bà nội Nữ hoàng Elizabeth II từng không thân thiết

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với diễn viên Eugene Levy trong chương trình Reluctant Traveler, Hoàng tử William chia sẻ rằng nhìn chung anh có mối quan hệ tốt đẹp với ông bà nội là Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, Page Six đưa tin ngày 30.10.

Mối quan hệ xa cách vì những nghi thức hoàng gia

"Ông bà tôi thuộc về một thế hệ khác", người thừa kế tương lai 43 tuổi, nói trong chương trình Reluctant Traveler.

Hoàng tử William cho biết mối quan hệ giữa anh và ông bà nội đã trở nên gần gũi hơn khi họ già đi Ảnh: rebeccastarrbrown

"Khi còn nhỏ, chúng tôi khó có được mối quan hệ thực sự gần gũi vì mọi thứ khá trang trọng. Nhưng khi họ lớn tuổi hơn và tôi cũng trưởng thành hơn, mối quan hệ dần trở nên ấm áp lên", William tiếp tục.

Anh xác nhận giai đoạn tốt nhất trong mối quan hệ là khi Nữ hoàng và Hoàng thân ở tuổi 80, sau khi cả hai có phần thư thái nhất trong cuộc đời.

Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4.2021, trước 2 tháng nữa là đến sinh nhật tròn 100 tuổi. Thời điểm đó, William đã viết lời tưởng nhớ xúc động, gọi ông nội là người đàn ông phi thường: "Tôi cảm thấy may mắn khi không chỉ được noi theo tấm gương của ông, mà còn được đồng hành cùng ông trong suốt quãng đời trưởng thành, cả những ngày tốt đẹp lẫn những thời khắc khó khăn nhất".

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9.2022, hưởng thọ 96 tuổi. Sau đó, Vua Charles III lên ngôi. Hoàng tử William cũng chia sẻ trong chương trình Reluctant Traveler về việc một ngày nào đó anh sẽ đảm nhận vai trò tương tự.

Vị Thân vương xứ Wales cho biết anh không cảm thấy quá áp lực khi nghĩ đến việc trở thành quốc vương, dù từng thắc mắc khi còn trẻ: "Chúng ta thật sự sẽ làm điều này ư? Chuyện này đang diễn ra thật sao?".

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử William có mối quan hệ dần gắn bó hơn trong những năm cuối đời của bà Ảnh: WireImage

William nói thêm: "Theo thời gian và tuổi tác, bạn cảm thấy ổn định hơn về điều đó. Bạn sẽ nghĩ: Thực ra mình có thể làm được. Và ngay cả khi có những tình huống bất ngờ xảy ra, điều đó cũng không khiến tôi choáng ngợp".

Trong cuộc phỏng vấn, William cũng nhắc đến vợ là Công nương Kate Middleton, cho biết anh mong muốn tránh lặp lại những sai lầm trong hôn nhân của cha mẹ là Vua Charles III và Công nương Diana.