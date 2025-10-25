Thanh Thảo bật khóc trước cô bé 10 tuổi chưa từng biết mặt cha

Tập 157 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo cùng 2 khách mời là diễn viên Thái Vũ và streamer MisThy. Trong chương trình, dàn nghệ sĩ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh của Mỹ Châu khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa Ảnh: NSX

Trong chương trình, câu chuyện của Nguyễn Thị Mỹ Châu khiến nhiều người xót xa. Cha bỏ đi, mẹ qua đời vì tim bẩm sinh và ung thư, cô bé hiện sống cùng ông bà tại Cần Thơ. Bà ngoại Châu là Trần Thị Hiền cũng bị tim bẩm sinh, sức khỏe không đảm bảo, phải uống thuốc với chi phí 800.000 đồng mỗi tháng. Trong khi đó, ông ngoại cô bé bị xơ gan, chỉ có thể làm thuê quanh xóm, thu nhập 200.00 đồng/ngày nhưng không ổn định.

Người cậu của Mỹ Châu phụ hồ với thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, do mang bệnh, anh chỉ có thể đi làm khi sức khỏe cho phép, những lúc trở bệnh phải ở nhà, không có thu nhập. Căn nhà mà cả gia đình đang sống đã xuống cấp. Để tiết kiệm, mọi người thường gom củi khô quanh nhà để nấu ăn. Mỹ Châu là cô bé chăm chỉ, có ước mơ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ. Mỗi tháng, em được hưởng trợ cấp mồ côi 750.000 đồng và luôn tiết kiệm để phụ bà trang trải chi phí sinh hoạt, mua sách vở đi học.

Vì bữa ăn thường chỉ có cơm với rau, thỉnh thoảng mới có cá, nên Mỹ Châu rất gầy, chỉ nặng khoảng 23 kg, vóc dáng nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, điều khiến em lo nhất là sức khỏe của ông bà. “Con sợ một ngày nào đó ông bà ngoại không còn bên con nữa. Con sợ một lần nữa bị mồ côi vì mất ông bà. Con muốn lớn thật nhanh để chăm sóc ông bà, không để ông bà vất vả nữa”, Mỹ Châu nghẹn ngào nói.

MisThy và Thái Vũ hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Thanh Thảo nghẹn ngào trước câu nói của Mỹ Châu

MC Thanh Thảo xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ về hoàn cảnh của bé Mỹ Châu – cô bé còn quá nhỏ nhưng đã phải sống thiếu vắng tình cha lẫn mẹ, chỉ biết nương tựa vào ông bà ngoại. Điều khiến nữ MC càng thêm đau lòng là dù chịu nhiều thiệt thòi, Mỹ Châu lại rất hiểu chuyện. Em chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ người cha, nhưng không oán trách mà luôn giữ trong lòng tình cảm yêu thương.

Khi được MC Thanh Thảo hỏi rằng em từng tưởng tượng cha mình là người như thế nào, Mỹ Châu đáp: “Con nghĩ cha là một anh hùng. Con không giận cha, vì dù sao đó cũng là cha của con. Đối với con, cha mẹ là để yêu thương, nên con thương cha mẹ rất nhiều. Khi thấy bạn bè có cha mẹ bên cạnh, con buồn lắm. Con nhớ mẹ nhiều lắm”. Câu nói của cô bé mồ côi khiến MC Thanh Thảo và MisThy bật khóc nức nở. Diễn viên Thái Vũ cũng lặng người, vừa xót xa, vừa cảm phục sự trưởng thành của Mỹ Châu.

Chứng kiến hoàn cảnh của em, diễn viên Thái Vũ quyết định hỗ trợ chi phí xây nhà vệ sinh cho gia đình Mỹ Châu để em và ông bà có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Trong khi đó, streamer MisThy tài trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho cô bé đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, bộ đôi khách mời còn vượt qua các thử thách, mang về 101 triệu đồng tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen để hỗ trợ cho Mỹ Châu và 2 gia đình còn lại.