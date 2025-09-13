Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Thảo bật khóc vì cậu bé 13 tuổi đứng trước nỗi lo mồ côi

Thạch Anh
Thạch Anh
13/09/2025 19:48 GMT+7

Trong vai trò dẫn dắt 'Mái ấm gia đình Việt', MC Thanh Thảo nghẹn lòng trước hoàn cảnh cậu bé 13 tuổi đứng trước nỗi lo mồ côi vì cha mẹ mắc bệnh nặng.

Là hoàn cảnh duy nhất còn đủ cha mẹ, nhưng Hữu Bảo đang phải đối mặt với nỗi lo mồ côi vì cha mẹ đều mắc bệnh nặng khiến MC Thanh Thảo không khỏi xót xa. Trước đây, cha mẹ em làm công nhân, cố gắng tích góp với hy vọng xây dựng được một căn nhà nhỏ cho các con. Thế nhưng, từ cuối năm 2024, biến cố liên tiếp ập đến khiến cả gia đình rơi vào bế tắc, buộc phải về nương nhờ nhà ông bà ngoại đã lớn tuổi.

Thanh Thảo bật khóc vì cậu bé 13 tuổi đứng trước nỗi lo mồ côi- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ xót xa, gửi lời động viên đến gia đình em Hữu Bảo

Ảnh: NSX

Mẹ của Bảo - chị Đỗ Thị Quyên (1988) phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn 2 sau thời gian điều trị u xơ thanh quản. Chị đã phẫu thuật vào tháng 10.2024 và hiện đang xạ trị, thường xuyên đau đầu, co giật. Theo bác sĩ, chi phí điều trị bằng hóa chất thấp nhất là 25 triệu đồng/tháng. Hiện mỗi tháng chị Quyên chỉ nhận được 750.000 đồng trợ cấp chữa bệnh. 

Trong khi đó, anh Hữu Nam - cha của Hữu Bảo trong thời gian chăm vợ tại bệnh viện thì phát hiện bị hoại tử xương đùi hai bên và thoái hóa đốt sống cổ. Anh không thể đi lại bình thường, phải dùng thuốc giảm đau để cầm cự. Chia sẻ trong chương trình, anh Nam cho biết bác sĩ ước tính chi phí thay một bên khớp xương đùi là 135 triệu đồng, nhưng gia đình không xoay xở nổi.

Bản thân Hữu Bảo cũng vừa trải qua ca mổ thắt dây tinh hoàn. Em trai của Bảo - Nguyễn Hữu Khôi (2018) đang học lớp 2. Dù còn nhỏ, hai anh em đều rất thương bố mẹ. Hữu Bảo nghẹn ngào chia sẻ: “Có những lúc con nhìn cha mẹ đau đớn mà không biết làm gì, chỉ sợ một ngày cha mẹ không còn ở bên cạnh con và em nữa”.

Giấc mơ của Bảo từng rất đơn giản là được đến trường như bao bạn bè, được theo đuổi con chữ để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng lúc này, điều duy nhất em mong mỏi là cha mẹ khỏe mạnh, còn em thì lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền, phụ giúp cha mẹ chữa bệnh.

Thanh Thảo bật khóc vì cậu bé 13 tuổi đứng trước nỗi lo mồ côi- Ảnh 2.

MC Thanh Thảo bật khóc nói về tâm lý của những người làm mẹ

Ảnh: NSX

MC Thanh Thảo xót xa trước hoàn cảnh của Hữu Bảo

MC Thanh Thảo lặng người khi lắng nghe câu chuyện của gia đình em Hữu Bảo. “Đa số những nhân vật của Mái ấm gia đình Việt là các bạn nhỏ đã trải qua sự mất mát. Nhưng ở Bảo, em may mắn vẫn còn một nguồn sáng của sự yêu thương khi còn đủ cha mẹ. Sao tôi thấy nguồn sáng này cũng le lói quá, không biết nguồn sáng này sẽ tắt lúc nào. Các em còn quá nhỏ để đối diện với việc cha mẹ đang ngày ngày trải qua những ngày đau đớn vì bệnh tật”, Thanh Thảo nghẹn ngào.

Trước những lo lắng của Bảo về tương lai, Thanh Thảo một lần nữa không kiềm được nước mắt: “Là một người mẹ có con ở độ tuổi giống Bảo, tôi hiểu điều người mẹ mong mỏi nhất là luôn có sức khỏe để lo được tương lai cho con. Cậu bé còn quá nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, khiến tôi rất đau lòng”. Ca sĩ Hà Myo cũng liên tục kìm nén cảm xúc để động viên các em nhỏ. Diễn viên B Trần bày tỏ sự cảm phục trước Hữu Bảo vì em rất hiểu chuyện, biết thay cha mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc em trai.

Trải qua các vòng thi, gia đình Hữu Bảo giành giải nhất, mang về tiền thưởng 60 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen. Trong khi đó, 2 gia đình còn lại lần lượt nhận được 23 triệu đồng và 19 triệu đồng. Ngoài ra, nghệ sĩ cùng các nhà hảo tâm và người dân địa phương đã chung tay quyên góp thêm hơn 443 triệu đồng. Trong đó, 30 triệu đồng là số tiền ca sĩ Đức Phúc gửi đến cả ba gia đình, nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

