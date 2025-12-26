Nam danh ca từng là nghệ sĩ đánh trống, tuổi 74 gây sốt vì cover nhạc trẻ

Chia sẻ về cơ duyên từ một nghệ sĩ đánh trống trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, danh ca Thái Châu cho biết thời còn học trong trường, bản thân thường xuyên tham gia sinh hoạt văn nghệ. Trong một buổi liên hoan tất niên, ông được đề nghị lên hát và nhận được lời khen từ thầy giáo. Chính sự ghi nhận đó đã mở ra bước ngoặt quan trọng khi Thái Châu được thầy hướng dẫn và huấn luyện thanh nhạc, đặt nền móng cho con đường ca hát sau này.

Danh ca Thái Châu vẫn giữ vẻ phong độ ở tuổi 74 Ảnh: NVCC

Nhắc đến món kỷ vật là chiếc băng cassette Thuở ấy có em và Mười năm yêu em, danh ca Thái Châu chia sẻ đây là sản phẩm gắn liền với thời kỳ ông được khán giả yêu mến nồng nhiệt. Theo nam nghệ sĩ, mỗi lần phát hành khoảng 10.000 bản thì chỉ trong chưa đến một tháng đã bán hết, buộc nhà sản xuất phải liên tục tái bản. Để kịp tiến độ thu âm và phát hành, ông từng làm việc liên tục từ 10 giờ sáng đến 2 - 3 giờ sáng hôm sau. Dù vất vả, nhưng khi sản phẩm ra mắt và được công chúng đón nhận, đó chính là niềm hạnh phúc và nguồn động lực lớn lao đối với ông.

Chia sẻ về những ca khúc để lại dấu ấn trong sự nghiệp, danh ca Thái Châu cho rằng tất cả các bài hát do nhạc sĩ gửi đến đều là những tác phẩm đáng trân trọng. Bởi theo ông, việc tác giả “chọn mặt gửi vàng” chính là niềm tin của họ vào giọng hát và khả năng truyền tải cảm xúc của mình, thông qua đó thay mặt nhạc sĩ gửi gắm tâm tư, tình cảm của bài hát đến người nghe.

Lý do Thái Châu cover nhạc trẻ

Trước câu hỏi về việc không ngại thay đổi và thử sức với những ca khúc nhạc trẻ như Anh ơi ở lại, Cuộc sống em ổn không... danh ca Thái Châu bày tỏ quan điểm cởi mở. Ông cho rằng, những giá trị tốt đẹp, tích cực và chạm được đến cảm xúc khán giả đều xứng đáng được tiếp nhận. Theo nam nghệ sĩ, âm nhạc luôn vận động và đổi mới theo từng thời đại, vì vậy không nên bảo thủ.

Nam nghệ sĩ gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NVCC

Đặc biệt, ông chia sẻ khi tham gia trong vai trò giám khảo ở nhiều chương trình, ông cảm thấy hạnh phúc khi được tiếp xúc với các tài năng trẻ và xem đó là những bài học quý giá cho cả thế hệ đi trước và đi sau. Dù sẵn sàng đón nhận làn gió mới, nam danh ca khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là giữ được linh hồn và bản sắc của âm nhạc Việt Nam.

Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ yêu ca hát, danh ca Thái Châu nhấn mạnh việc cần hiểu rõ thế mạnh và phong cách âm nhạc của bản thân để tập trung phát triển. Khi đã có nền tảng vững chắc, nghệ sĩ có thể phá cách ở những thể loại khác. Với những ca khúc từng được các thế hệ đi trước thể hiện thành công, ông cho rằng ca sĩ trẻ cần lắng nghe, cảm nhận kỹ ca từ để hiểu đúng tinh thần tác phẩm, từ đó tìm ra cách thể hiện mới mẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu và cảm xúc của bài hát.

Khi được hỏi về tiêu chí của bản thân khi thể hiện nhạc trẻ, danh ca Thái Châu khẳng định yếu tố quan trọng nhất vẫn là chiều sâu và cảm xúc đặt vào trong bài hát. Dù ở bất kỳ thể loại nào, người hát cũng cần hiểu rõ nội dung và tinh thần ca khúc – là hạnh phúc hay tan vỡ, để thể hiện đúng chất, từ đó mới chạm được đến trái tim khán giả.