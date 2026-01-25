Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang khóc vì không ở bên vợ lúc sinh nở

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương Ảnh: FBNV

Trường Giang - Nhã Phương đón con thứ ba

Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương chia sẻ tin vui khi chính thức hạ sinh con thứ ba, thu hút sự quan tâm và lời chúc mừng từ đông đảo khán giả. Đăng tải bức ảnh bên em bé mới chào đời, bà xã Trường Giang xúc động viết: "Chào con, thiên thần thứ ba của gia đình".

Nhã Phương thừa nhận, dù đã trải qua ba lần sinh nở, cảm xúc lần này vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó vẫn là sự hồi hộp, bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu chạm vào con, xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa khi gia đình đón thêm một thành viên mới. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến chồng và các con vì luôn ở bên, tiếp thêm cho cô sức mạnh để hoàn thành "sứ mệnh thiêng liêng" của người mẹ. "Gia đình mình yêu con rất nhiều", Nhã Phương nhắn nhủ thiên thần nhỏ.

Trường Giang khóc nghẹn qua màn hình khi không thể đồng hành cùng vợ lúc "vượt cạn" Ảnh: FBNV

Cùng thời điểm này, Trường Giang cũng có những chia sẻ đầy xúc động khi không thể ở bên vợ trong khoảnh khắc con chào đời. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến vợ và các con vì sự vắng mặt của mình, đồng thời bày tỏ sự day dứt khi để Nhã Phương một mình đón tiếng khóc đầu đời của con. Nam nghệ sĩ viết: "Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa anh không thể cạnh em đón con chào đời. Xin lỗi các con vì đã để mẹ phải đón tiếng khóc đầu đời của các con mà không có ba bên cạnh. Ba tệ quá… Thôi thì thương ba, cho ba xin phép được trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba, để ba được hết mình với tất cả những gì tâm ba hằng mong ước".

Chia sẻ khoảnh khắc nhìn vợ qua màn hình điện thoại trước giờ sinh, Trường Giang bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào: "Người mạnh mẽ, kiên cường nhất trong nhà mình hóa ra là mẹ các con. Ba đã khóc rất nhiều vì lo sợ, nhưng giờ thì hạnh phúc rồi, khi mẹ và con đều bình an". Nam diễn viên 8X gọi sự ra đời của các con là món quà thiêng liêng của tình yêu, sự hy sinh và lòng vị tha mà vợ đã dành cho anh.

Vợ chồng diễn viên 49 ngày hạnh phúc bên con mới chào đời Ảnh: FBNV

Hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm gắn bó

Trường Giang và Nhã Phương chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 9.2018. Sau đó, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2019. Đến tháng 10.2023, cặp sao đón con trai Hope chào đời. Hồi tháng 9.2025, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang báo tin vui sắp đón nhóc tỳ thứ ba. Sau 8 năm kết hôn, đôi vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian qua, Trường Giang tất bật cho dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng. Đây là dự án anh thử sức với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán. Với anh, đây là tác phẩm mà hai vợ chồng gửi gắm trọn vẹn những chiêm nghiệm về tình phụ tử, về những hy sinh thầm lặng của người cha, và về giá trị cốt lõi của một gia đình, thông qua thông điệp: Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, nhà vẫn là nơi duy nhất ta được phép yếu đuối mà vẫn thấy mình bình yên.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang bày tỏ mái ấm gia đình với anh và Nhã Phương trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Từ hành trình bản thân đã trải qua, nam nghệ sĩ chiêm nghiệm rằng: "Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương".