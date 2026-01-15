Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhã Phương tiết lộ hôn nhân với Trường Giang sau 8 năm

Thạch Anh
Thạch Anh
15/01/2026 08:42 GMT+7

Trước khi đón con thứ ba, Trường Giang và Nhã Phương thực hiện bộ ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình sau 8 năm về chung nhà.

Qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi, vợ chồng Nhã Phương cùng hai con quây quần bên nhau, tận hưởng niềm vui trong căn nhà nhỏ. Dù bước vào tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên 9X vẫn giữ vóc dáng khỏe khoắn và nhan sắc ngọt ngào. Bên chồng con, sao phim Cây táo nở hoa không giấu được niềm hạnh phúc.

Về chung nhà đã nhiều năm, Trường Giang - Nhã Phương vẫn tình tứ, lãng mạn như thuở mới yêu. Hai nhóc tỳ thì vẫn như thường ngày quấn quýt ba và thích thú ôm lấy bụng bầu của mẹ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương

Nhã Phương tiết lộ hôn nhân với Trường Giang sau 8 năm

Nhã Phương kể nhiều tháng qua, Trường Giang tất bật chăm chút cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng do anh đạo diễn kiêm đóng chính. Khó khăn lắm, vợ chồng nghệ sĩ mới thu xếp được hơn hai ngày nghỉ cuối năm, đưa các con lên Đà Lạt nghỉ dưỡng và cùng nhau lưu giữ một cột mốc của gia đình

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Nữ diễn viên tâm sự: "So với bộ ảnh khi tôi mang bầu bé Hope, bộ ảnh lần này chụp muộn hơn. Chúng tôi phải canh lịch rất lâu. Chụp ảnh ở TP.HCM cũng được thôi, nhưng vì nhà vườn ở Đà Lạt từng là ước mơ ngày xưa, tôi muốn lưu giữ kỷ niệm của cả nhà ở nơi này, trong không gian ấm cúng. Thật vui vì chúng tôi có một bộ ảnh xinh yêu bên nhau”

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 4.

Hơn hai tuổi, bé Hope lém lỉnh chưa hiểu rõ vai trò làm anh nhưng thấy chị hai Destiny hôn bụng mẹ, gọi em bé, cậu bé cũng làm theo. Về phần con gái lớn, Nhã Phương thương con sớm phải chia sẻ ba mẹ với các em. Cô tự nhủ phải dành nhiều thời gian tâm sự cùng công chúa nhỏ, để con không tổn thương và kết nối nhiều hơn với các em

Ảnh: Mạnh Bi

Nhã Phương tiết lộ hôn nhân với Trường Giang sau 8 năm - Ảnh 5.

Mang bầu em bé thứ ba, Nhã Phương có nhiều thay đổi về nội tiết tố. Bụng lớn nhanh hơn, người nặng nề hơn. Dù vậy, ngoài việc “sống chung” với viêm mũi dị ứng, sức khỏe của cô khá ổn định. Hiện tại là tháng cuối thai kỳ, cô vẫn duy trì tập thể dục nhẹ nhàng và đều đặn

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 6.

Trước đó, một số hình ảnh chưa thật đẹp của nữ diễn viên tại đoàn phim gây xôn xao trên mạng xã hội. Qua 3 lần làm mẹ, Nhã Phương thấm thía những đổi khác của cơ thể, sắc vóc trong từng giai đoạn. Cô hiểu rằng phụ nữ, nhất là nghệ sĩ nữ, ai cũng cầu toàn hình ảnh, mong mình luôn hiện diện với vẻ ngoài rực rỡ. Dù vậy, nữ diễn viên không chạnh lòng hay áp lực về những thay đổi bề ngoài. Bởi với cô, chào đón và nâng niu những sinh linh bé nhỏ là hạnh phúc thiêng liêng

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 7.

Nhã Phương chỉ bận lòng và áy náy vì khiến khán giả lo lắng cho mình. Cô nhắn nhủ: “Những tháng đầu của thai kỳ, đôi khi tôi hơi mệt, nhưng nhờ kết hợp tập luyện với chế độ dinh dưỡng khoa học, trộm vía mọi thứ hiện đã tốt. Mong những người yêu thương sẽ thật yên tâm về tôi”

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 8.

Nhã Phương kể: "Anh Giang mấy tháng nay bận lo cho phim lắm. Anh xót vợ xót con vì không thể ở bên mẹ con Phương mỗi ngày. Anh luôn tranh thủ chăm sóc tôi bằng những món ngon và dành thời gian chơi cùng các con”

Ảnh: NVCC

- Ảnh 9.

Em bé thứ ba đến vào cùng năm Trường Giang chào sân vai trò đạo diễn. Dù mang bầu, Nhã Phương vẫn hỗ trợ nửa kia trong vai trò giám đốc casting của phim, cùng anh lựa chọn các gương mặt phù hợp với từng vai diễn

Ảnh: Mạnh Bi

- Ảnh 10.

Nhã Phương thổ lộ: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm hậu phương của anh Giang, chăm sóc con cái. Tôi cũng muốn đồng hành với anh trong công việc. Đã 6 năm rồi, anh Giang mới quay lại với điện ảnh và đây là một bộ phim tâm huyết của anh. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích”

Ảnh: Mạnh Bi

Khám phá thêm chủ đề

Nhã Phương Trường Giang hôn nhân gia đình sao
