Nhã Phương tiết lộ hôn nhân với Trường Giang sau 8 năm

Trước khi đón con thứ ba, Trường Giang và Nhã Phương thực hiện bộ ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình sau 8 năm về chung nhà.
Qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi, vợ chồng Nhã Phương cùng hai con quây quần bên nhau, tận hưởng niềm vui trong căn nhà nhỏ. Dù bước vào tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên 9X vẫn giữ vóc dáng khỏe khoắn và nhan sắc ngọt ngào. Bên chồng con, sao phim Cây táo nở hoa không giấu được niềm hạnh phúc.
Về chung nhà đã nhiều năm, Trường Giang - Nhã Phương vẫn tình tứ, lãng mạn như thuở mới yêu. Hai nhóc tỳ thì vẫn như thường ngày quấn quýt ba và thích thú ôm lấy bụng bầu của mẹ.
Khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương
Nữ diễn viên tâm sự: "So với bộ ảnh khi tôi mang bầu bé Hope, bộ ảnh lần này chụp muộn hơn. Chúng tôi phải canh lịch rất lâu. Chụp ảnh ở TP.HCM cũng được thôi, nhưng vì nhà vườn ở Đà Lạt từng là ước mơ ngày xưa, tôi muốn lưu giữ kỷ niệm của cả nhà ở nơi này, trong không gian ấm cúng. Thật vui vì chúng tôi có một bộ ảnh xinh yêu bên nhau”
Bình luận (0)