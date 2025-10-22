Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện

Ngoài ra, khi nghe Lâm Bảo Châu dành những lời khen cho mình thì Lệ Quyên hài hước cho biết bạn trai là một người hướng nội nên để chia sẻ được những điều như thế trước đám đông là một sự cố gắng. Tuy vậy khi ở nhà, người yêu lại là người hoàn toàn khác, cởi mở và nói nhiều hơn