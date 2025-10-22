Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện

Nhã Phương được Trường Giang ủng hộ làm đẹp
Mới đây, doanh nhân Lý Thùy Chang (vợ cựu diễn viên Chi Bảo) vui mừng khi nhận được sự chúc mừng từ dàn sao Việt trong một sự kiện do cô tổ chức. Ngoài sự góp mặt của Lệ Quyên, Quỳnh Nga, người mẫu Lâm Bảo Châu thì hình ảnh
Nhã Phương bế bụng bầu 5 tháng đi thảm đỏ cũng thu hút sự quan tâm của khách mời.
Tại sự kiện, Nhã Phương lựa chọn diện một mẫu đầm đen đơn giản, có kiểu dáng ôm sát cơ thể. Hiện tại, cô đang mang thai con thứ 3
Nhã Phương cho biết cô là khách hàng thân thiết của cơ sở thẩm mỹ của Lý Thùy Chang. Đặc biệt, trong quá trình mang thai bé thứ ba, cô vẫn tìm đến vợ của Chi Bảo để có những công nghệ chăm sóc da an toàn và tốt nhất
Khi được hỏi về phản ứng của ông xã Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ: "Riêng về mảng làm đẹp, chồng của tôi rất ủng hộ. Anh ấy chỉ cần vợ đẹp, cảm thấy thoải mái và vui là sẽ ủng hộ hết mình"
Bên cạnh đó, ca sĩ Lệ Quyên cũng chia sẻ về quan điểm làm đẹp của mình. Cô cho biết mình cảm thấy hạnh phúc khi việc can thiệp công nghệ thẩm mỹ giúp cô có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật. Hơn thế nữa, giọng ca
Giấc mơ có thật cũng mong những người phụ nữ hãy chủ động yêu bản thân để cuộc sống trở nên tích cực
Ngoài ra, khi nghe Lâm Bảo Châu dành những lời khen cho mình thì Lệ Quyên hài hước cho biết bạn trai là một người hướng nội nên để chia sẻ được những điều như thế trước đám đông là một sự cố gắng. Tuy vậy khi ở nhà, người yêu lại là người hoàn toàn khác, cởi mở và nói nhiều hơn
Sau phần phát biểu, Lệ Quyên khiến mọi người đắm chìm trong không gian lãng mạn với ca khúc
Vì em còn thương, Bên em là biển rộng và Thương hoài ngàn năm
Ngoài ra, "chị đẹp" Quỳnh Nga cũng gây ấn tượng với một tiết mục sôi động. Quán quân
Bước nhảy hoàn vũ 2025 cũng thể hiện màn vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu
Tuy không hoạt động trong làng giải trí nhưng doanh nhân Lý Thùy Chang lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khi đứng cạnh những sao Việt, vợ của Chi Bảo vẫn thể hiện được sự cuốn hút nhờ thần thái sang trọng và vóc dáng thon gọn dù đã sinh 2 con
Lý Thùy Chang cũng thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình của mình trên mạng xã hội. Cô còn giữ mối quan hệ tốt với con trai riêng của Chi Bảo
