Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện

Minh Hy
Minh Hy
22/10/2025 10:50 GMT+7

Tuy đang mang thai con thứ 3, diễn viên Nhã Phương vẫn tự tin diện trang phục gợi cảm đến tham dự sự kiện của vợ Chi Bảo.

Nhã Phương được Trường Giang ủng hộ làm đẹp

Mới đây, doanh nhân Lý Thùy Chang (vợ cựu diễn viên Chi Bảo) vui mừng khi nhận được sự chúc mừng từ dàn sao Việt trong một sự kiện do cô tổ chức. Ngoài sự góp mặt của Lệ Quyên, Quỳnh Nga, người mẫu Lâm Bảo Châu thì hình ảnh Nhã Phương bế bụng bầu 5 tháng đi thảm đỏ cũng thu hút sự quan tâm của khách mời.

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 1.

Tại sự kiện, Nhã Phương lựa chọn diện một mẫu đầm đen đơn giản, có kiểu dáng ôm sát cơ thể. Hiện tại, cô đang mang thai con thứ 3

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 2.

Nhã Phương cho biết cô là khách hàng thân thiết của cơ sở thẩm mỹ của Lý Thùy Chang. Đặc biệt, trong quá trình mang thai bé thứ ba, cô vẫn tìm đến vợ của Chi Bảo để có những công nghệ chăm sóc da an toàn và tốt nhất

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 3.

Khi được hỏi về phản ứng của ông xã Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ: "Riêng về mảng làm đẹp, chồng của tôi rất ủng hộ. Anh ấy chỉ cần vợ đẹp, cảm thấy thoải mái và vui là sẽ ủng hộ hết mình"

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, ca sĩ Lệ Quyên cũng chia sẻ về quan điểm làm đẹp của mình. Cô cho biết mình cảm thấy hạnh phúc khi việc can thiệp công nghệ thẩm mỹ giúp cô có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật. Hơn thế nữa, giọng ca Giấc mơ có thật cũng mong những người phụ nữ hãy chủ động yêu bản thân để cuộc sống trở nên tích cực

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 5.

Ngoài ra, khi nghe Lâm Bảo Châu dành những lời khen cho mình thì Lệ Quyên hài hước cho biết bạn trai là một người hướng nội nên để chia sẻ được những điều như thế trước đám đông là một sự cố gắng. Tuy vậy khi ở nhà, người yêu lại là người hoàn toàn khác, cởi mở và nói nhiều hơn

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 6.

Sau phần phát biểu, Lệ Quyên khiến mọi người đắm chìm trong không gian lãng mạn với ca khúc Vì em còn thương, Bên em là biển rộngThương hoài ngàn năm

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 7.

Ngoài ra, "chị đẹp" Quỳnh Nga cũng gây ấn tượng với một tiết mục sôi động. Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2025 cũng thể hiện màn vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 8.

Tuy không hoạt động trong làng giải trí nhưng doanh nhân Lý Thùy Chang lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khi đứng cạnh những sao Việt, vợ của Chi Bảo vẫn thể hiện được sự cuốn hút nhờ thần thái sang trọng và vóc dáng thon gọn dù đã sinh 2 con

Ảnh: BTC

Nhã Phương diện đầm ôm sát khoe dáng quyến rũ tại sự kiện - Ảnh 9.

Lý Thùy Chang cũng thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình của mình trên mạng xã hội. Cô còn giữ mối quan hệ tốt với con trai riêng của Chi Bảo

Ảnh: BTC

