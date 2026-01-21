Ai đóng cặp với Trường Giang trong phim tết?

Phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng vừa hé lộ thêm những diễn viên góp mặt trong dự án này, đáng chú ý là Lê Khánh. Song hành cùng tuyến nhân vật trẻ, sự xuất hiện của sao nữ 8X trong vai cô Châu mang đến một màu sắc khác cho phim tết của Trường Giang.

Lê Khánh đóng vai gì trong phim của Trường Giang?

Với tạo hình trẻ trung, nhân vật này nhanh chóng thu hút sự tò mò: "Cô là ai trong đời ông Thạch (Trường Giang thủ vai)? Cô là người đến sau hay là mắt xích quan trọng kết nối những khoảng trống cảm xúc chưa từng được lấp đầy trong gia đình?".

Màn tái hợp của Lê Khánh và Trường Giang hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ Ảnh: ĐPCC

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh, Lê Khánh sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng, đảm nhận từ vai hài hước, duyên dáng đến nội tâm. Trước Nhà ba tôi một phòng, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm mang đậm màu sắc gia đình, trong đó phải kể đến Chị ngã em nâng, Chị dâu, Cục vàng của ngoại...

Nếu trước đây, Trường Giang và Lê Khánh thường mang đến tiếng cười duyên dáng, đời thường qua những mảng miếng hài quen thuộc thì lần tái hợp này trên màn ảnh rộng hứa hẹn sẽ mở ra một sắc thái khác. Bởi, không chỉ đóng vai trò gây hài, cô Châu còn là “gia vị cảm xúc” quan trọng của bộ phim, người vô tình kéo ông Thạch bước ra khỏi thế giới khép kín của một người cha đơn thân, đồng thời trở thành cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Theo nhà sản xuất, sự góp mặt của Lê Khánh không chỉ làm phong phú thêm dàn nhân vật, mà còn giúp bộ phim cân bằng hài hòa giữa tiếng cười và những khoảng lặng cảm xúc.

Anh Tú Atus góp mặt trong phim tết của Trường Giang Ảnh: ĐPCC

Ngoài Lê Khánh, diễn viên Anh Tú Atus cũng được công bố góp mặt trong Nhà ba tôi một phòng. Trong phim, anh sẽ vào vai Phát – người yêu của An (Đoàn Minh Anh). Nhân vật này được nhận xét là một chàng trai gần gũi, trẻ trung và là “điểm va chạm” quan trọng trong gia đình ông Thạch.

Sự xuất hiện của nhân vật này vô tình phá vỡ trật tự vốn khép kín, nơi người cha quen kiểm soát và che chở con gái bằng những nguyên tắc nghiêm khắc. Từ những cuộc hẹn hò lén lút, các màn “bày mưu tính kế” ngây ngô cho đến những cuộc đối đáp khéo léo giữa hai thế hệ, vai diễn của Anh Tú Atus hứa hẹn tạo nên chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa chạm đến nỗi lo rất thật của những người làm cha mẹ khi con cái bước vào thế giới yêu đương.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là màn kết hợp lần đầu giữa Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh trên màn ảnh rộng. Ngay từ trailer vừa công bố, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai đã gợi lên cảm giác “phản ứng hóa học” nhẹ nhàng. Đây không chỉ là tuyến tình cảm lãng mạn, mà còn là phép thử cho cách người lớn đối diện với thế giới cảm xúc của con cái.