Tuấn Khải trải lòng về hôn nhân với Lê Khánh, lên tiếng khi bị nói 'sợ vợ'

Tuấn Khải đảm nhận vai diễn Dũng trong Cục vàng của ngoại. Tiếp tục làm chồng Lê Khánh trên màn ảnh rộng, anh có thêm nhiều trải nghiệm mới. Diễn viên 8X cho biết Dũng là một phần tính cách của anh ngoài đời, chứ không giống hoàn toàn. “Ngoài đời, tôi cũng lo lắng cho vợ con, biết chăm sóc gia đình”, anh bộc bạch.

Tuấn Khải và vợ tại sự kiện ra mắt phim Cục vàng của ngoại Ảnh: T.A

Được nhận xét là diễn viên có thực lực song Tuấn Khải chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trên màn ảnh. Về điều này, anh nói bản thân làm nghề vì niềm đam mê và cũng hiểu được tính chất của công việc. “Đến hiện tại, tôi đã gắn bó với công việc này ngót nghét 20 năm, từ sân khấu đến phim ảnh. Tôi cũng có nhiều vai diễn nhưng chưa có những nhân vật nặng ký để thể hiện hết khả năng. Làm công việc này, mỗi người sẽ có sự may mắn riêng, đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè có những dự án hay, nhưng cái duyên với nghề của mỗi người sẽ khác nhau”, diễn viên Cục vàng của ngoại bày tỏ.

Tuấn Khải nói về hôn nhân

Tuấn Khải cũng từng đối diện với những lời so sánh khi bị đặt lên bàn cân với vợ. Song anh không ngại vì quan niệm ai cũng sẽ có những vị trí riêng, quan trọng là khi may mắn đến, bản thân phải chuyên tâm làm tốt để khán giả biết đến và yêu thương. Tuấn Khải khẳng định anh không đặt nặng chuyện vai chính - phụ, chỉ nghĩ khi đã nhận một dự án phải làm cho thật tốt. “Có những vai tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại được mọi người thương. Tôi góp nhặt niềm vui đó để làm hành trang làm nghề cho mình”, anh chia sẻ.

Trong những khoảnh khắc đối diện với lời so sánh hay những phút chạnh lòng, chính Lê Khánh là người động viên Tuấn Khải vượt qua. Với diễn viên 8X, vợ là người thấu hiểu, cảm thông cho công việc của mình. “Vợ hay nói rằng ngoài diễn xuất, tôi có thêm một mảng khác là kinh doanh. Tôi làm được gì tốt thì cứ làm chứ không đi so sánh mình với người khác hay với vợ”, anh tâm sự.

Tuấn Khải không ngại khi bị đặt lên bàn cân so sánh với sự nghiệp của vợ Ảnh: FBNV

Tuấn Khải chia sẻ nhiều người nói rằng ngoài nghệ thuật, cần có nghề “tay trái”. Anh thấy mình may mắn vì bên cạnh công việc đi diễn, bản thân vẫn kinh doanh và biết “cân đo đong đếm” để tài chính gia đình được thoải mái. Chồng Lê Khánh nói thêm: “Ngoài 2 vợ chồng, chúng tôi còn có thêm em bé nữa nên chi phí ăn uống, đi học của các con mình cũng phải tính toán. Hai vợ chồng cùng chung tay thì mọi chuyện tương đối ổn”.

Có thêm nghề “tay trái”, Tuấn Khải nói điều quan trọng là phải biết phân bổ thời gian. Bởi anh không muốn mọi thứ làm ảnh hưởng đến sự chuyên tâm cho các vai diễn. Chồng Lê Khánh thấy may mắn vì sau nhiều năm, công việc kinh doanh hiện tại đã ổn định nên có thêm thời gian hơn cho nghề.

“Khi mọi người ghi nhận sự đồng hành của mình với vợ, tôi vui chứ. Nhưng tôi làm những điều đó không vì lời khen chê. Chúng tôi quen nhau 12 năm mới cưới, từ khi còn là sinh viên của trường sân khấu. Chúng tôi cứ bên cạnh nhau như vậy. Tôi là đàn ông, việc chăm sóc cho vợ xuất phát từ sự yêu thương. Sau này, mọi người quen dần với hình ảnh tôi bên cạnh khi vợ đi quay, nhưng công việc đó tôi đã làm từ rất lâu rồi và không phải để lấy hình ảnh đẹp”, anh nhấn mạnh.

Song khi chứng kiến những khoảnh khắc đó, khán giả nói đùa rằng Tuấn Khải “sợ vợ”. Nam diễn viên đón nhận điều này bằng tâm thế tích cực. Thậm chí, Tuấn Khải còn đùa rằng ngoài làm chồng, anh còn làm trợ lý cho người bạn đời và được “ăn nhiều đầu lương”. “Tôi nghĩ mọi người cũng thừa biết rằng tôi chỉ đang chăm sóc người mình thương. Ngược lại Khánh cũng chăm sóc, hỗ trợ tôi trong công việc. Vợ chồng là phải thế”, Tuấn Khải bộc bạch.