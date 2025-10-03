Lê Khánh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Tuấn Khải

Sau Chị dâu, Lê Khánh được NSƯT Vũ Thành Vinh trao vai chính trong phim Chị ngã em nâng. Ở tác phẩm này, nữ diễn viên 8X vào vai Hai Thương, cô gái trải qua tuổi thơ nhiều biến cố nên nỗ lực vươn lên chăm sóc em trai. Tuy nhiên, chính sự yêu thương không đúng khiến cô và Lực ngày càng có khoảng cách, dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc sống.

Lê Khánh hóa quý cô thành đạt trong phim mới Ảnh: ĐPCC

Hai Thương được nhận xét là vai diễn nặng về tâm lý khi phải tái hiện hình ảnh người phụ nữ thành đạt nhưng từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chia sẻ về hành trình hóa thân, Lê Khánh quan niệm công việc của diễn viên là làm sao để nhân vật được thể hiện một cách tốt nhất. Do đó, ngoài đọc kịch bản, sao nữ 8X còn trò chuyện với đạo diễn, làm việc với các diễn viên. Nhờ vậy, Lê Khánh khám phá nhiều hơn và chạm đến Hai Thương một cách rõ rệt hơn.

“Tôi cũng sẽ quan sát trong cuộc sống để xem những người phụ nữ mình được tiếp xúc có cách thể hiện thế nào trong vai trò người chị. Nhờ vậy, tôi vay mượn những hình ảnh đó, đem vào cho nhân vật Thương sống động hơn, có nhiều tâm tư tình cảm hơn để được khán giả yêu mến”, cô bộc bạch.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn có nhiều phân đoạn nặng về tâm lý trong phim Ảnh: ĐPCC

Lê Khánh nói ngoài những phân đoạn nặng về tâm lý, cảnh cứu em trai ở hồ bơi cũng khiến cô áp lực. Trên thực tế, nữ diễn viên luôn có cảm giác lo lắng trước độ sâu của hồ, từ đó dẫn đến tâm lý "sợ bị uống nước" hoặc “không kịp sẽ bị chết chìm”. “Nhưng với phim, tôi nghĩ rằng mình không thể không làm. Vì nếu không làm thì sẽ không thể nào hoàn thành dự án được. Chính vì vậy, tôi đã được nhà sản xuất cho đi học bơi, học lặn, học cách thở dưới nước. Tôi và Thuận Nguyễn đã cố gắng rất nhiều. Cảnh quay lên hình chỉ ngắn thôi nhưng chúng tôi mất 2 đêm để hoàn thành phân đoạn này”, vợ Tuấn Khải bật mí.

Về việc đóng cặp với Quốc Trường, Lê Khánh nói trước đó, cả hai từng có dịp làm việc ở sân khấu kịch và có những buổi trò chuyện thân tình. Khi biết mình làm việc với đàn em, cô vui vì sẽ có thêm những kỷ niệm trong hành trình làm nghề. “Với cảnh táo bạo, tôi không có rào cản gì cả vì đó là công việc. Khi là công việc rồi thì tôi không còn là Lê Khánh nữa mà là nhân vật Hai Thương đang yêu chàng bác sĩ tên Trường. Khi đến bối cảnh, tôi cứ làm theo những gì phân đoạn miêu tả và những gì nhân vật Thương cần phải làm”, cô thẳng thắn.

Dàn diễn viên phim Chị ngã em nâng. Phim chính thức ra rạp ngày 3.10 Ảnh: ĐPCC

Hôn nhân của Lê Khánh

Ở tuổi ngoài 40, Lê Khánh được nhận xét ngày càng thăng hoa với điện ảnh. Ngoài ra, cô khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên Tuấn Khải và các con. Về cuộc sống hôn nhân, sao nữ 8X bộc bạch: “Tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời nên có hậu phương vững chắc. Khi tôi có công việc, Tuấn Khải sẽ đi chung với tôi để giúp đỡ. Còn ở nhà tôi rất yên tâm vì có ông bà ở nhà chăm sóc các cháu. Nhờ vậy, tôi không bị phân tâm giữa cuộc sống và công việc, từ đó tập trung hơn cho các vai diễn”.

Lê Khánh không ngại khi bị so sánh với chồng trong nghề, bởi cô quan niệm mỗi người sẽ giỏi một lĩnh vực khác nhau. Nữ nghệ sĩ thấy mình có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, còn Tuấn Khải giỏi hơn trong kinh doanh. “Việc quản lý 2 quán ốc, Tuấn Khải làm rất tốt. Còn tôi không biết gì về kinh doanh nên nếu bắt tôi phải vận hành thì tôi không biết thật. Cho nên tôi cảm thấy vui và may mắn khi hai vợ chồng bổ sung những cơ hội cho nhau, thay nhau sắp xếp những việc cần làm trong cuộc sống gia đình”, Lê Khánh bộc bạch.