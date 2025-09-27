Tuấn Khải: Muốn làm chồng Lê Khánh cả ngoài đời lẫn trên phim

Sau thành công ở Chị dâu vượt mốc trăm tỉ, Lê Khánh được Khương Ngọc “chọn mặt gửi vàng” cho vai Diễm trong Cục vàng của ngoại. Trong phim, sao nữ 8X vào vai người phụ nữ hời hợt, thường tranh cãi với mẹ và vô tâm với chồng. Sự mâu thuẫn của Diễm được đạo diễn lý giải qua những xung đột giữa cô và mẹ ruột (nghệ sĩ Hồng Đào), phần nào phản ánh quan điểm “con hư tại mẹ” trong xã hội.

Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải trở lại

Lê Khánh áp lực khi tiếp tục hợp tác với Khương Ngọc trong Cục vàng của ngoại Ảnh: T.A

Chia sẻ tại sự kiện công chiếu phim, Lê Khánh bày tỏ niềm hào hứng khi tiếp tục được đồng hành cùng Khương Ngọc trong dự án mới. Theo cô, sự thú vị của nhân vật Diễm đã thuyết phục mình tham gia.

“Đây là nhân vật không thuộc tuyến chính của phim mà chỉ là hàng xóm, nhưng làm sao để gắn kết nhân vật Diễm với nhân vật bà Hậu, đây là câu hỏi lớn cho bản thân tôi cũng như đạo diễn. Làm sao sự kết nối đó nó hợp lý, cần thiết chứ không bị dư thừa. Diễm là nhân vật thú vị, đôi lúc nhảm nhí hay hỗn hào với mẹ nhưng cô ấy cũng có những bi kịch của riêng mình”, nữ diễn viên bật mí.

Ngoài Lê Khánh, Tuấn Khải cũng góp mặt trong phim với vai Dũng - người chồng yêu thương vợ, nghe lời mẹ và luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ. Theo nam diễn viên, trước đó trong Chị dâu, anh nhập vai người đàn ông gia trưởng, không giống mình ngoài đời. Còn ở Dũng, Tuấn Khải cho rằng anh và nhân vật có nhiều sự tương đồng nên hào hứng trải nghiệm.

Tuấn Khải đảm nhận vai chồng của Lê Khánh trong phim Ảnh: T.A

“Khi Khương Ngọc ngỏ ý, tôi vui vẻ nhận lời vì ê kíp làm việc rất thú vị nên tôi cũng mong muốn được đồng hành. Lúc nào tôi cũng muốn làm chồng Lê Khánh từ ngoài đời cho đến trên phim”, nam diễn viên chia sẻ.

Tuấn Khải khẳng định việc đóng vai chồng của Lê Khánh trong phim không phải để giữ vợ hay sợ cô ấy bị người khác ôm ấp. “Có đi theo hay không thì tôi cũng không lo lắng gì vì đó là công việc. Thường thì khi không đóng phim cùng Khánh, tôi vẫn đi theo để chăm sóc. Chuyện này đã diễn ra từ lúc hai đứa quen nhau cho đến bây giờ trở thành vợ chồng, có 2 con rồi vẫn như thế”, sao nam 8X bày tỏ.

Khương Ngọc mang đến hình ảnh mới cho diễn viên trong Cục vàng của ngoại Ảnh: T.A

Phim điện ảnh Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ. Tác phẩm tập trung khai thác sâu sự hy sinh của người phụ nữ không chỉ dừng lại ở giai đoạn lắng lo cho con mà còn vươn tay bao bọc, bảo vệ thế hệ tiếp theo. Ngoài Lê Khánh - Tuấn Khải, phim còn có sự góp mặt của dàn sao Việt như Hồng Đào, Việt Hương, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ…

Chia sẻ với chúng tôi về việc mời lại những "gương mặt cũ" trong Chị dâu cho dự án mới, đạo diễn Khương Ngọc bộc bạch: "Từ đầu, tôi đã chia sẻ với mọi người rằng sẽ làm lại bộ nhân vật này. Thật lòng tôi muốn giữ lại hết các diễn viên trong Chị dâu, nhưng không muốn diễn viên lặp lại vai diễn trước. Với những diễn viên như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh... tôi chọn thay đổi để họ được trải nghiệm và làm mới mình. Như vậy niềm vui của diễn viên sẽ được thăng hoa hơn với kịch bản mới".