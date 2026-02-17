Phim tết của Trấn Thành phá kỷ lục doanh thu vé đặt trước

Tối 16.2, Trấn Thành chia sẻ tin vui liên quan đến dự án Thỏ ơi do anh làm đạo diễn. Tác phẩm điện ảnh này phá kỷ lục phim Việt có số vé đặt trước cao nhất từ trước tới nay, với hơn 130.000 vé. Chia sẻ về cột mốc vừa đạt được, chồng Hari Won không khỏi tự hào. Anh viết trên trang cá nhân: “Thành tích đầu tiên của Thỏ ơi. Trấn Thành và ê kíp biết ơn quý vị khán giả”.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trước ngày ra rạp, phim Thỏ ơi của Trấn Thành đã thu về hơn 14,8 tỉ đồng từ việc mở bán sớm. Con số này giúp dự án dẫn đầu trong số các phim Việt ra mắt dịp tết. Các đối thủ trên đường đua phim tết có Mùi phở (3,4 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (4,7 tỉ đồng), Báu vật trời cho (1,5 tỉ đồng).

Quan điểm của Trấn Thành

Phim tết của Trấn Thành phá kỷ lục đầu tiên dù chưa chính thức ra rạp Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Trước đó, Trấn Thành từng gây chú ý khi chia sẻ về việc bản thân áp lực doanh thu sau nhiều năm làm phim tết. Nam đạo diễn quan niệm “làm phim phải có lời mới có tiền làm phim sau”. Anh chia sẻ thêm: “Đã làm phim là tôi muốn thắng. Thứ nhất, thắng để biết mình đang làm đúng. Thứ hai là có kinh phí làm phim sau. Và thứ ba là để khán giả tin rằng mình luôn làm một sản phẩm chỉn chu”.

Cũng theo Trấn Thành, việc kiếm được doanh thu cho một bộ phim cũng kích cầu kinh tế. Nam đạo diễn bày tỏ: “Khi khán giả chịu ra rạp là mình đã có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn. Một người đã thành công thì thành công là tạm thời nhưng thất bại cũng là tạm thời. Vấp ngã là để đứng lên".

Chia sẻ với chúng tôi về áp lực sau những thành công của các phim trăm tỉ, Trấn Thành thẳng thắn thừa nhận: "Khán giả khó tính nhất mang tên là kỳ vọng". Khi sự kỳ vọng quá lớn, bất cứ điều gì nghệ sĩ làm cũng khó lòng thỏa mãn được tất cả. Chính vì thế, anh chọn cách không lặp lại chính mình.

Trấn Thành cố gắng không lặp lại chính mình trong các dự án được trình làng Ảnh: NSX

Nếu phim Mai đã xây dựng một cảm xúc đặc biệt, anh sẽ không dại dột tạo ra một tác phẩm tương tự để khán giả phải đặt lên bàn cân so sánh. Bởi lẽ, khi người ta đã trót yêu một "nhân vật" như Mai, họ sẽ khó lòng dành tình cảm tương tự cho một hình mẫu tương thế.

Trước bàn cân so sánh trên đường đua phim tết, Trấn Thành giữ tâm thế cởi mở. Nam đạo diễn ví von thị trường giai đoạn này như một hội chợ, nơi mỗi nhà làm phim sở hữu một gian hàng riêng biệt. Theo anh, đây không phải là cuộc đối đầu trực diện bởi mỗi tác phẩm là một "món ăn" khác nhau, phục vụ những nhu cầu riêng biệt của khán giả. "Người bán điện thoại, người bán cái bàn, cái đèn thì sao gọi là đấu được?", nam đạo diễn bày tỏ quan điểm.

Trấn Thành kỳ vọng sự tham gia của nhiều nhà làm phim sẽ giúp thị trường thêm sôi động. Anh dẫn chứng sự xuất hiện của những bộ phim từ các đồng nghiệp là tín hiệu đáng mừng. Những cột mốc doanh thu ấn tượng lên đến 700 tỉ đồng như Mưa đỏ chính là cơ sở để các nhà đầu tư thêm tin tưởng và dám dấn thân vào điện ảnh. Thay vì đặt nặng tâm thế thắng thua, anh mong muốn tất cả cùng đưa ra những sản phẩm chất lượng để cùng nhau phát triển: "Thành rất là welcome tất cả những nhà làm phim, biết đâu cùng win?".