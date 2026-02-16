Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam diễn viên gây tranh cãi trong phim Trấn Thành đóng phim tâm linh - huyền bí

Thu Thủy
Thu Thủy
16/02/2026 11:03 GMT+7

Sau 'Thỏ ơi' của Trấn Thành, diễn viên - người mẫu Trần Lê Vĩnh Đam tiếp tục tham gia một dự án điện ảnh mới của nữ đạo diễn Luk Vân.

Diễn viên - người mẫu Trần Lê Vĩnh Đam là gương mặt được quan tâm thời gian gần đây sau khi được đạo diễn – nhà sản xuất Trấn Thành lựa chọn cho vai nam chính trong phim tết Thỏ ơi. Sau phim này, anh tiếp tục được công bố tham gia một dự án điện ảnh mới với thể loại tâm linh – huyền bí: BUS: Chuyến xe một chiều.

Vĩnh Đam và tranh cãi trong phim tâm linh mới của Trấn Thành năm 2026 - Ảnh 1.

Vĩnh Đam xuất thân là người mẫu

ẢNH: FBNV

Sinh năm 2004, sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1,9 m, Vĩnh Đam vốn xuất thân là người mẫu trước khi bước vào lĩnh vực diễn xuất. Việc anh được Trấn Thành tin tưởng giao vai chính trong một dự án điện ảnh lớn dịp tết khiến công chúng bất ngờ. Tuy nhiên, cùng với sự chú ý là những tranh cãi xoay quanh phát ngôn trong quá khứ của nam diễn viên.

Trước thời điểm phim ra mắt, một số phát ngôn cũ của Vĩnh Đam trên mạng xã hội bị đào lại, gây phản ứng trái chiều. Sự việc khiến nam diễn viên trẻ đối diện làn sóng chỉ trích. Sau đó, Vĩnh Đam đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai sót và bày tỏ mong muốn được sửa sai, trưởng thành hơn trong nghề.

Vĩnh Đam và tranh cãi trong phim tâm linh mới của Trấn Thành năm 2026 - Ảnh 2.

Vĩnh Đam gây chú ý khi được Trấn Thành mời đóng chính trong Thỏ ơi

ẢNH: NSX

Bỏ qua những ồn ào, Trấn Thành vẫn bảo vệ lựa chọn của mình khi cho rằng anh đánh giá diễn viên dựa trên sự phù hợp với vai diễn và tiềm năng phát triển. Thỏ ơi vì thế không chỉ là một bộ phim tết của Trấn Thành mà còn là bước "thử lửa" đáng kể đối với Vĩnh Đam khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một dự án thương mại lớn.

BUS: Chuyến xe một chiềuphim điện ảnh tâm linh do nữ đạo diễn Luk Vân thực hiện. Bộ phim khai thác câu chuyện xoay quanh một chuyến xe buýt bí ẩn, được cho là chuyên chở những linh hồn chưa siêu thoát. Không khí u ám, màu sắc huyền bí và yếu tố tâm lý – siêu nhiên được xem là điểm nhấn của tác phẩm.

Vĩnh Đam và tranh cãi trong phim tâm linh mới của Trấn Thành năm 2026 - Ảnh 3.

Poster phim BUS: Chuyến xe một chiều có Vĩnh Đam tham gia

ẢNH: NSX

Chia sẻ về phim điện ảnh mới, nữ đạo diễn Luk Vân cho biết bản thân cô từ nhỏ luôn nghĩ đến việc con người chết đi sẽ ra sao, họ sẽ ở đâu, ai sẽ đón họ... Vì vậy, cô đã thực hiện bộ phim mang màu sắc tâm linh này, với những chuyến xe chở người quá cố đến nơi yên nghỉ.

Trong phim, Vĩnh Đam đóng cặp cùng Phí Phương Anh. So với hình ảnh trẻ trung, năng động ở Thỏ ơi, vai diễn mới đòi hỏi anh thể hiện chiều sâu nội tâm, và những chuyển biến tâm lý phức tạp hơn.

Việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án điện ảnh cho thấy Vĩnh Đam đang có bước tiến đáng kể trên màn ảnh rộng. Dù còn đối diện nhiều thử thách và áp lực từ dư luận, nam diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định mình bằng sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật.

